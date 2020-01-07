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Политика

"Серьезные проблемы": появились данные о госпитализации Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
В новом году президент Белоруссии столкнется с серьезными проблемами со здоровьем. О госпитализации Александра Лукашенко и последующем лечении рассказала таролог Марианна Абравитова.
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Ясновидящая заявила, что в наступившем 2020-м году судьба президента Белоруссии не сильно изменится. Александр Лукашенко продолжит работать на высоком посту. Он будет и дальше отлаживать механизм работы государства.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

"Я бы сказала, что он хозяйственник и хозяин свой страны, так как четко понимает, какая должна быть его страна, что кому нужно и как надо действовать. Все выполняют поставленные им задачи, всем этим он четко руководит и  у него все это работает без сбоя. В этом он просто мастер", – отметила Марианна Абравитова.

Жизнь Александра Лукашенко вне политики также сложится весьма удачно. Президент Белоруссии будет жить долго и хорошо: "Жизнь у него будет долгой, да и все члены семьи жить будут хорошо. Более того, он сам по себе живет и наслаждается. Он знает толк в жизни и в целом не собирается жить как-то иначе".

Белорусский лидер является разносторонней личностью. Президент разбирается в кулинарии и интересуется искусством. Александр Лукашенко читает много книг, посещает спектакли и ходит на выставки. Причем делает он это из искреннего интереса, а не для того, чтобы вызвать симпатию у окружающих.

"В его поле часто возникают люди, которые хотят этим воспользоваться, зная его, так сказать, пристрастия. Надавливая на нужные кнопки, они стараются использовать это в своих целях. Ну опять-таки, у них ничего не получается. Президент сразу включает пограничника", – подчеркнула таролог.

Марианна Абравитова добавила, что Александр Лукашенко является продуманным человеком, который сочетает в себе две личности – президента и обычного человека. "Когда надо, его одна личность встает на защиту другой", – рассказала ясновидящая.

Однако пожилой возраст скоро даст о себе знать. Осенью президент Белоруссии столкнется с серьезными проблемами со здоровьем. Александр Лукашенко попадет в больницу, где будет долго лечиться.

"Его образ жизни построен так, что он постоянно находится в напряжении. Он правильно питается и высыпается, но все это не спасет его от кризисного периода именно осенью. С тех пор и до конца жизни он будет заниматься плановым лечением", – заключила таролог. 

7 января 2020, 08:34

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Белорус
Ответить
Какой он хозяйственник? Чтобы набрать кредитов и понастроить ледовых дворцов - это надо просто дебилом быть.
1

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