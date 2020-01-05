"Третья мировая": Трамп пригрозил ударить оружием за 2 триллиона долларов

Рак у Заворотнюк: все подробности Игры Форум Гороскоп

Топ новостей

Алибасов откровенно о разводе с Федосеевой-Шукшиной и женитьбе на Ротару
"Это совсем капец": люди закатили истерику перед запуском поездов по Крымскому мосту
Пригожин нанес неожиданный удар Фриске
Захват власти: Зеленскому предъявлено обвинение
Сбежавший от жены Григорьев-Апполонов впервые рассказал о гомосексуализме
партнеры
Воскресенье 5 января
Лента новостей
16:55
Пугачева побила украинскую перебежчицу Ротару
16:08
Волочкова показала нового бойфренда в семейниках
14:18
Тимати от души ублажил восторженную Решетову (видео)
14:08
"Наглая баба": Собчак приложили за полет на курорт на частном самолете
13:35
"Сравнила бабушкины рейтузы с грибковым пальцем": Шишковой раздали смачных пощечин
13:10
Опередил Заворотнюк: умерший от рака эксперт шоу Малахова оставил предсмертное обращение
13:02
Таисия Повалий перестала выходить из дома
12:55
"Неслась, не смотря по сторонам": жена Костюшкина угодила в аварию
12:22
"Шестипалая" Лобода задрала ногу на Первом канале
12:07
Звезда "Камеди" едва не сгорела в пожаре на Новый год
11:41
"Где вас так разорвали?": Лорак с огромными губами крепко досталось
11:06
"Находила чужие волосы": подруга рассказала о несладкой жизни Началовой
10:43
У молодой супруги Петросяна нашли элитные "хоромы" в центре Москвы
06:05
"Он ее сейчас съест": звезда "Интернов" жадно припала к 47-летней Кориковой
04:10
"Не вместе": Кожевникова спровоцировала слухи о расставании с мужем
02:01
Ирине Шейк предрекли роман с арабским принцем
00:11
Самбурская раздвинула ноги в ожидании мужа
22:10
Тодоренко бросила Топалова и укатила из России с мужчиной
22:04
"Где пассажиры?": поезда через Крымский мост признали провальным проектом
20:14
Рождественская елка от Федерации бокса России (ФБР) собрала уже более 100 тыс. человек
20:13
"Обреченный взгляд": народ в шоке от издевательств Собчак над сыном
18:02
Стало известно о сильном давлении на Эрнста после позора в Новый год
17:30
"Вы стали похожи": женоподобного Малинина распекли за омоложение
17:17
"Никогда не было": Заворотнюк заподозрили в "разыгранном" раке
16:31
Киркорова заметили с голым красавцем-мужчиной из его телефона
15:56
"Дурная баба": обозлившаяся Волочкова попыталась убить завистников огнем
15:12
Звезду "Сватов" Добронравова пришибло неожиданным известием
14:46
"Я танцую и пою!": 77-летняя Ангелина Вовк предстала раздетой
13:27
"Время неумолимо": дети Пугачевой и Галкина изменились до неузнаваемости
13:22
"Не спилась бы": счастливая Королева с самогонным аппаратом напугала публику
12:46
В Великобритании запретят сигареты с ментолом
12:32
Названы самые безопасные страны для туристов
12:18
Какие продукты могут вызвать бесконтрольный набор веса
12:03
Роспотребнадзор рассказал о способах защититься от обморожения
11:47
Ученые обнаружили на Земле гигантский цветок-убийцу
11:44
"На свою рожу посмотрите": Волочкова облаяла досужую россиянку
11:18
Отекшая Бузова с залысинами на голове вызвала оторопь
11:01
Секретный любовник в подробностях рассказал о жизни с Агузаровой
10:53
Спутавшийся с молодухой Петросян получил пинка за "Голубой огонек"
10:16
"Опухоль рассосалась": "ожившую" онкобольную Заворотнюк заклевали за добрые слова
06:38
Стало известно о возможном воссоединении звезды "Дома-2" с арабским богачом
04:16
"Да что ж ты творишь": жена и дети укатили на лыжах от Павла Воли
02:27
Дочь предпочла Боне отца миллиардера
00:07
"Сам придумываешь себе цену": Шнуров раскрыл стоимость выступления группы "Ленинград"
22:18
После слухов о беременности Курникова показала подросших детей
20:08
"Ощипанные куренки": собравшуюся замуж Водянову назвали жалкой
18:54
"Жир не убирается": Алена Водонаева сцепилась с фитнес-тренером
18:21
Полиция разоблачила обманувших известную фигуристку колдунов
18:10
Неизвестный напал с ножом на прохожих средь бела дня
18:04
Скончалась знаменитая актриса
17:36
Пышные ягодицы Ирины Шейк возбудили народ
17:29
Кощунство: что случилось с могилой Волчек на девятый день
17:08
"Любовник посредственный": Смолова закидали камнями из-за романа с внучкой Ельцина
16:25
Фаворит шокировал воспоминаниями о странностях принцессы Дианы
15:57
"А мой муж без выходных работает": шикующая Собчак довела россиян до бешенства
15:10
Беременная экс-жена рыжего из "Иванушек" раскрыла пол ребенка
14:43
Под Москвой пожар унес жизни четырех человек
14:22
Закинувшей ногу на мужа Тодоренко предложили мастер-класс от Волочковой
12:22
Меган Маркл приняли за простолюдинку на улице
11:51
На золотом песке: Глюкоза и ее муж показали необычную позу
11:12
Полина Гагарина столкнулась с проблемами дома
11:04
"Не удивляйтесь": Решетова показала сына без глаз
10:40
Избранник Бузовой расшибся на горнолыжном курорте
10:12
Кудрявцева впервые появилась на публике после срочной операции
03:16
"Красивая зараза": Асмус с бокалом поразила внешним видом
00:17
"Она снова это сделала": Жасмин подбила Навку на авантюру
22:19
"Страховка трусы передавила": известный артист показал истошно вопящую Бузову
20:14
"Праздник-пьянка": певица Валерия и Иосиф Пригожин отоспались после банкета
17:41
Экс-жену рыжего из "Иванушек" поздравляют с беременностью
17:25
В Москве маленькая девочка попросила "похитить" ее у матери во время новогоднего кутежа
16:57
"На троечку": провалившейся Пугачевой предложили поучиться у Киркорова
15:39
"Любаня перебрала! Едва на ногах стоит": Успенская повисла на шее Наргиз
14:48
Отмечающая юбилей Рудковская раскрыла главное желание
14:06
Скончалась знаменитая российская актриса
13:23
Звезду фильма Marvel обвиняют в убийстве матери
12:37
Певица Слава показала избранника красавицы-дочери
12:28
Цекало засмотрелся на прикрывшую обнаженную грудь цветами Лолиту
11:43
Звезду шоу "Дом-2" на полгода заперли в реабилитационном центре
11:10
Покинувшая Гузееву дочь рассекретила возлюбленного
11:02
Королева ушла в отрыв с 71-летним Винокуром
10:33
"Мужчинам тяжеловато": Волочкова держит избранника полуголодным на частной вилле
10:07
Галкин сделал громкое заявление об изменах Пугачевой
08:23
Гоген Солнцев: о поклоннике жены и эротических фотографиях
04:28
А как же Плющенко? Стало известно о новом мужчине в жизни Рудковской
23:52
Шепелев оказался причастным к трагедии обманутой Цымбалюк-Романовской
21:03
Дед Мороз – возраст, Снегурочка и подарки
18:08
"Была лишней": Пугачеву погнали с "Огонька" на Первом канале
17:16
Героя Украины Софию Ротару привлекли в новогоднюю ночь в Москве
13:56
Коррупция, убийства, наркотики: самые громкие судебные процессы 2019 года
13:19
Страдает от болей: звезде "Аншлага" поставили страшный диагноз
12:03
Пляски на костях, безумная миллионерша и эскортницы: жуткая вакханалия в гостях у Малахова
10:47
"Я бы потерял квартиру!": соседи вынудили Солнцева сдать жену-пенсионерку в клинику
08:22
Затравленный из-за полноты Корчевников раскрыл свои главные тайны
06:11
Алибасов горько поплатился за скандальную связь с Борисовым
04:26
"Комплекс Наполеона!": Тимати шокировал громким признанием
02:34
Баловни судьбы: главные политические счастливчики – 2019
01:09
Назван курс рубля на 2020 год
00:27
"Мучают панические атаки": стало известно о серьезных проблемах у бывшего мужа Нинидзе
23:02
Проведут 2020 год в холоде и голоде: украинцам предсказали тяжкие испытания
22:20
"Это необходимость": испугавшаяся за свою жизнь Дубцова наняла телохранителя
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ирине Шейк предрекли роман с арабским принцем
Эрнст с беременной женой взглянули на зажигающего мужа онкобольной Заворотнюк
"Ощипанные куренки": собравшуюся замуж Водянову назвали жалкой
После слухов о беременности Курникова показала подросших детей
"Сам придумываешь себе цену": Шнуров раскрыл стоимость выступления группы "Ленинград"
Дочь предпочла Боне отца миллиардера
Политика

"Третья мировая": Трамп пригрозил ударить оружием за 2 триллиона долларов

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
В своем микроблоге в "Твиттер" президент Соединенных Штатов вынес Ирану предупреждение. Американский лидер напомнил, что его страна недавно крупно вложилась в военную технику. 
прочитано 1175 раз

В последние дни отношения США и Ирана обострились до такой степени, что всколыхнули общественность по всему миру. Многие интернет-сообщества уже назвали эту ситуацию "началом третьей мировой войны". 

ПО ТЕМЕ

"О чем вы думали!": Трамп схватился за голову после звонка Путина

"Ты посмотри на эту скотину": самые яркие высказывания политиков – 2019

Сюжеты США вооружаются

Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Поводом для накала страстей стало убийство американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Власти Тегерана пообещали западной державе "многолетними последствиями". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Белый дом совершил большую ошибку, а постоянный представитель страны в Организации Объединенных Наций ООН приравнял действия американцев к объявлению войны. 

Реакция Вашингтона не заставила долго ждать.  Президент США Дональд Трамп по своему обыкновению разместил публикацию, в которой предупредил, что в случае угрозы гражданам его страны, Соединенные Штаты готовы применить военную технику, на которую государство потратило 2 триллиона долларов.

"США только что потратили 2 триллиона долларов на военную технику. Мы самые большие и, безусловно, лучшие в мире! Если Иран нападет на американскую базу или на любого американца, мы направим  часть этого совершенно нового прекрасного вооружения...и без колебаний" – написал американский лидер. 

Стоит отметить, что на вопиющие действия США ответили и в Ираке. В парламенте страны уже потребовали подать жалобу на Вашингтон в ООН. Кроме того, власти государства ограничили работу американских военных на своей территории. 

5 января 2020, 14:51

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Гость
Как обычно политические ублюдки разбираются между собой, а пострадают ни в чем не повинные люди.
ситуация похожа на 1991 г. когда амеры напали на Ирак, единственное что там Саддам Хусейн сам дал повод вторгнувшись в Кувейт, а здесь уже сами янки замочили иранского ведущего спеца генерала... тогда Саддам понадеялся на СССР но горбатый его кинул, сам уже еле сидел, все вокруг сыпалось благодаря его перестройке ( доперестраивался так что за 6 лет страну <цензура>.рил полностью) . теперь же Ирану надеяться не на кого - нынешняя Россия могла бы помочь но не будет этого делать, у них там наверху политика полумер, говорят " а ", но " б " не говорят никогда, так у них везде и на Украине и в Сирии. поэтому иранцам деваться некуда будут биться сами как только смогут. их конечно сметут, это понятно, но нервы они Трампу потрепят, смогут нанести ущерб, у них есть чем отвечать, кое что они могут предпринять, например нанести удары ракетные по базам сша в регионе и потопить пару - тройку кораблей. не более того.
Гость
Ответить
Как обычно политические ублюдки разбираются между собой, а пострадают ни в чем не повинные люди.
Гость
Ответить
Америка ложила хххууййй на всех!В т.ч. на Россию!Одни санкции,чего стоят!А Россия с ппууййллоом обтекают!
1

Популярные темы форума

Политика

"Закончится кровью": Украину ждет новый кошмар из-за распродажи земель
"О чем вы думали!": Трамп схватился за голову после звонка Путина
Порошенко с наворованными деньгами сбежал из Украины в арабскую страну
Путин очень зол: подлая выходка Лукашенко возмутила Кремль

Шоу-бизнес

Пугачева побила украинскую перебежчицу Ротару
Волочкова показала нового бойфренда в семейниках
"Что-то большая такая": Джанабаева появилась на публике с огромным животом
Таисия Повалий перестала выходить из дома

Проишествия

Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Жуткое ДТП с пассажирским автобусом попало на видео
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

"Опухоль рассосалась": "ожившую" онкобольную Заворотнюк заклевали за добрые слова

Знаменитость обратилась к поклонникам
Шоу-бизнес

Избранник Бузовой расшибся на горнолыжном курорте

Ольга очень расстроена
Шоу-бизнес

На золотом песке: Глюкоза и ее муж показали необычную позу

Знаменитость похвасталась идиллией
Шоу-бизнес

Закинувшей ногу на мужа Тодоренко предложили мастер-класс от Волочковой

Теледива мечтает стать королевой шпагата

Гороскоп

Страдает от болей: звезде "Аншлага" поставили страшный диагноз
"Мучают панические атаки": стало известно о серьезных проблемах у бывшего мужа Нинидзе
"Часто предавали": названа истинная причина одиночества Цискаридзе
Гороскоп на январь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Туктамышева вышла на лед в мини-юбке и взяла в рот продолговатый предмет
"Страх быть одноглазым!": Плющенко получил серьезную травму
"Пьяные, что ли": народ в ужасе от выступления российских биатлонистов
Угроза здоровью: Медведева назвала настоящую причину ухода

Регионы

"Где пассажиры?": поезда через Крымский мост признали провальным проектом
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru