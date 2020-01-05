Пререкания с Россией обернулись огромным провалом для Лукашенко

Специалисты уточняют, что причиной пререканий стала премия в размере 10 долларов за тонну нефти, которая полагалась российским поставщикам. Эти деньги не были включены в договор.
Однако, как сообщает "ПолитНавигатор", соглашение затронет лишь первую партию нефти объемом в 133 тысячи тонн. Этого белорусским заводам хватит лишь до конца января, если они будут работать на минимальной мощности. Если НПЗ остановятся, страна понесет огромные убытки.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря распорядился начать переговоры об альтернативных России маршрутах поставки нефти. Но стоит заметить, что российская нефть поставляется Минску по цене на 17% ниже рыночной. Поэтому задача найти в короткие сроки другой источник черного золота, готовый продавать ее на таких же выгодных условиях, остается почти невыполнимой.
Скорее всего, нефть от других экспортеров придется импортировать через железную дорогу, в результате чего ценник будет еще более высоким. Расходы Беларуси при таком исходе могут повыситься на миллиарды долларов.
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