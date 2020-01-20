"В его голове": Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Путиным

Переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялись еще 9 декабря 2019 года во время саммита в нормандском формате в Париже, однако до сих пор остаются темой для самых жарких споров и обсуждений. С неожиданным заявлением об общении со своим российским коллегой выступил сам украинский лидер.

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