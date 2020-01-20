"В его голове": Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Путиным

В интервью изданию The Times of Israel Владимир Зеленский честно признался, что не знает, о чем думает Владимир Путин. "Он не сказал мне", – подчеркнул президент Украины.
Одновременно с этим украинский лидер выразил надежду, что в ходе переговоров ему все же удалось донести до президента России свою позицию. "Я думаю, он понимает мое отношение: Украина – независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе", – цитирует издание "Обозреватель" Владимира Зеленского.
"Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", – заключил президент Украины.
Владимир Зеленский подчеркнул, что у прошедших переговоров есть заметные положительные результаты. "Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым "чувствительным" решениям", – напомнил украинский лидер.
"Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о Нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленным – самый большой подобный обмен", – перечислил он достижения, которые стали возможны после переговоров в Париже.
Напомним, переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского состоялись во время встречи лидеров стран нормандской четверки во французской столице. Мероприятие прошло 9 декабря 2019 года. Собоседники попытались убедить президента Украины в необходимости выполнения обязательств, которые взял на себя Киев в рамках минских соглашений.
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Историк Соколов