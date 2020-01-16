Порошенко наводит панику из-за речи Путина

Порошенко увидел в послании Путина прямую угрозу и риски для Украины. Политик заявил об этом на своей странице в "Твиттере".
Порошенко убежден, что выступление Путина, в котором он ни разу не упомянул Украину, требует внимательного анализа. "Советую подробно обратить внимание на послание и на проект изменений в Конституцию РФ. Это несёт прямые риски и угрозы Украине", – цитирует политика "Царьград".
Ранее сообщалось, что имя Порошенко фигурирует в 13 делах, среди них – поход украинских судов в Керченский пролив в ноябре позапрошлого года. Это повлекло эскалацию в отношениях с Россией, в стране было введено военное положение. Следователи рассматривают эти действия как попытку узурпации власти.
Кроме того, экс-президента подозревают в финансовых махинациях. По некоторым данным, Порошенко мог легализовать полученные преступным путем доходы от сделок по продаже ЗАО "Завод "Кузница на Рыбацком" и покупке ООО "Телеканал "Прямой".
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