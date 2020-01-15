Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января начал ежегодное обращение к Федеральному собранию. Глава государства отмечает основные проблемы и задает направления дальнейшему развитию страны.
Это выступление перед обеими палатами парламента станет для Путина 16-м на посту президента. Впервые российский лидер огласил послание в июле 2000 года в Манеже. Его содержание традиционно держится в тайне до начала выступления. Прямую трансляцию с места событий ведет телеканал "Россия 24".
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