Стал известен "список Ланового" на выборах в МГД

Народный артист СССР Василий Лановой обратился к жителям Москвы с призывом не слушать оппозиционного блогера Алексея Навального и проголосовать на выборах в столичный парламент за тех кандидатов, которых тот объявил "провластными". Актер отметил, что эти люди работают на благо своей страны и своего города.

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