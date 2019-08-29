Соловьев заподозрил Навального в использовании сети "фабрик ботов"

Известный российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев полагает, что у блогера Алексея Навального может быть целая сеть "фабрик ботов". Ранее в СМИ сообщалось об обнаружении подпольной редакции по подготовке фейковых материалов.



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