Соловьев заподозрил Навального в использовании сети "фабрик ботов"

Новости Украины Гороскоп Игры Форум "Дом-2"

Самое читаемое

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
Сдавший Лукашенко сделал заявление о болезни
"Бабушка и внук": фото Пугачевой и Галкина подняли на смех
партнеры
Четверг 29 августа
Лента новостей
12:12
Поклонников известного певца напугала его жуткая худоба
11:36
Рудковская показала длинноногую соперницу
11:26
"Болезнь вкуса": ведущий "Дома-2" всыпал Водонаевой
11:09
Трамп мощно врезал наглецу Зеленскому
10:59
В честь Джоли: Питт показал сокровенное
10:52
"Всесилие идиотизма": Пригожин раздавил Бузову
10:40
Названы шокирующие объемы теневой экономики России
10:05
"Не очень далекого ума девчонка": Лорак "раскатали" за связь с молодым любовником
09:46
Объявлено о триумфе захотевшего дружить с Путиным Макрона
09:25
"Пристрелю на месте!": Варум эмоционально обратилась к Милявской
09:22
Известная телеведущая разбилась при попытке установить рекорд
09:01
Испугавшийся Лукашенко бросился в ноги Путину после предательства
08:45
У виляющей задом Собчак пропал живот
08:29
"Собаки погрызли": внешний вид Подольской испугал россиян
07:03
Нарывается сама: Тодоренко провоцирует физическое насилие в семье
06:29
Знаменитый артист пошел на крайние меры из-за подложившего ему свинью Тимати
04:18
Меган в бешенстве: принц Гарри рвется к экс-возлюбленной
02:11
Популярная модель переполошила народ растительностью в неподобающем месте
23:57
"Шикарные дамы!": Шейк показала молодую мать
22:03
"Все, приплыла лодка": Билан о серьезных проблемах со здоровьем
21:57
В больнице и очень плох: сообщили о состоянии артиста Числова после съемок у Малахова
21:57
Мужское самолюбие: названы мотивы решившегося на отцовство 79-летнего Виторгана
21:51
Свержение Зеленского: срочное сообщение о ситуации в Киеве
21:44
Актер Бурунов вынужден отказаться от семейной жизни
21:27
Нерадивый Зеленский крупно подставил Украину
21:22
Киркоров в Сочи объявил о рождении очередного ребенка
21:20
Пробивная Бузова подвинула Лободу в борьбе за трон Пугачевой
21:17
Угрожали ножом: двое подростков избили и ограбили школьника
21:03
Все деньги здесь: Ротару вернулась в Россию
20:59
Полуобнаженная Валерия порезвилась в бассейне с молодыми мужчинами на глазах у Пригожина
20:34
В Прокопьевске опаздывающий домой школьник угнал автомобиль
20:32
Элитную квартиру Алибасова в центре Москвы разнесли в щепки
19:46
Раскрыта дата свадьбы Собчак и Богомолова
19:28
Житель Ижевска изнасиловал несовершеннолетнюю подругу своей дочери
18:49
Обколотая Седокова ушла в отрыв с дочерью
18:47
"Несите крест наказания сами": Сябитова учит изменниц помалкивать о похождениях
18:39
Обнародованы ужасающие кадры пожара в многоэтажке под Москвой
17:58
Американцы погнали засидевшегося Лукашенко в отставку
17:45
Звезду сериала "Мажор" жестоко избили среди бела дня
17:37
Под Москвой водитель иномарки сбил десятилетнего ребенка
16:59
Борис Джонсон загнан в угол из-за дела Скрипаля
16:49
Медики спасают Леру Кудрявцеву в Сочи
16:40
Раскрыты подробности встречи Зеленского с Трампом
16:14
Россияне массово отказываются смотреть эротические фильмы
15:59
Житель Подмосковья в припадке гнева убил мужчину
15:45
"И горько, и радостно": мировая поп-звезда внезапно объявила об уходе
15:25
"Беременность, и уже немаленькая": мать Тимати ошеломила признанием
15:23
Сделано важное заявление о состоянии попавшего в больницу Меньшикова
15:19
Выиграй предсказание от астролога
15:03
Обнародованы данные о здоровье Джигарханяна после выписки
15:03
"Вы хотите ребенка, а он нет": Корчевникова возмутило безразличие Ефремова к беременности возлюбленной
15:01
Наглеца Порошенко наказали за атаку на журналиста
14:57
Осенняя арт-терапия: на Флаконе пройдет ярмарка Happy Market
14:40
В Геленджике прошел первый международный фестиваль Star Wings
14:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 августа 2019 года
14:17
Сестра начала подражать Бузовой после ссоры
14:16
Американский политик выставил себя на посмешище из-за Крыма
14:14
Сотрудник таможни в Пскове попался на краже санкционного сыра
13:56
Попа-орех: актриса из "Универа" поделилась секретами стройности
13:46
Рабочий челябинского завода скончался от страшных травм
13:41
"Такие милые!": дочь Брежневой восхитила народ любовными снимками
13:36
46-летняя Мария Миронова ждет ребенка
13:27
Лера Кудрявцева сняла обручальное кольцо
13:07
"Колорадский жук": Рудковской устроили травлю за нелепый внешний вид
13:02
Строгий Путин припугнул трусливого Лукашенко
12:56
Маша Вебер: жизнь наказала забравшую у меня мужика Юлю Волкову!
12:44
Почти 90 тысячам жителей Якутии отключили свет
12:43
В Москве откроется музей эмоций
12:35
В России создадут принципиально новый вертолет
12:34
Хитреца Галкина поймали на наглом обмане
12:27
Сообщившая о страшном недуге Брухунова сильно изменилась
12:03
Последний шанс: анонсировано закрытие первого иммерсивного шоу в России
11:43
Котенок отправил "голые" фото пышногрудой модели в Сеть
11:41
Стали известны подробности состояния сраженного инфарктом Мамонова
11:39
"Поплакали и объявили ситуацию безвыходной": Барановская бросилась спасать сына
11:38
"ЕР" подготовит наблюдателей к выборам 8 сентября
11:32
Путина признали спасителем Запада
11:24
"Можете списывать меня со счетов": Шарапова сделала заявление после провала
11:09
Рецепт севиче из гребешка с маринованным арбузом
11:02
Раскрыто истинное предназначение Крымского моста
10:54
В кого превратилась внучка Никиты Михалкова
10:53
Алибасов откровенно о разводе после несчастья с Федосеевой-Шукшиной
10:26
"Странное поведение": снятая Галкиным Пугачева испугала народ
10:21
Стена здания обрушилась на людей в Новосибирске
10:14
Хотела все сделать сама: Медведева огрызнулась на Тарасову
10:11
Пережить этот год: названа цель обреченного Лукашенко
09:44
Мотоцикл с композитным обвесом от "Росатома" показал лучший результат на гонках
09:34
Зеленский разочаровал порочной связью с Порошенко
09:32
Фото покалеченного внука Юдашкина появилось в Сети
09:23
"До боли в душе": Билан на сцене заявил об ужасной трагедии
08:55
Бирюкова "окольцевала" бывшего мужа Климовой
08:25
Счастливый Виторган объявил о рождении ребенка
08:24
Наказать: Волочкову разнесли за шашлыки на "вечном огне"
07:42
"Как Алибасов": народ разоблачил расчетливую Заворотнюк
06:20
Лицемерный Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
04:17
Хаос и ужас: Лазарев провел репетицию перед появлением ребенка
02:06
Известная актриса выкинула вещи экс-супруга на помойку
00:14
Раскрыт секрет вечной молодости Путина
21:58
Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
21:56
"Научу сосать и лизать": Кравец откровенно о работе в эскорте
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В центре Москвы угощают "веселыми пузырьками"
Любовник преподнес Кравец кольцо по цене квартиры
Сделано объявление о встрече Путина с Зеленским
Нужен врач: сдавшей Хлебниковой вынесли суровый вердикт
"А где муж?": крестившую дочь Кудрявцеву сняли с полуголыми мужиками
Боится разозлить: назван главный страх хамящего Путину Зеленского
Общество

Соловьев заподозрил Навального в использовании сети "фабрик ботов"

Владимир Соловьев. Фото: globallookpress
Известный российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев полагает, что у блогера Алексея Навального может быть целая сеть "фабрик ботов". Ранее в СМИ сообщалось об обнаружении подпольной редакции по подготовке фейковых материалов.   
прочитано 198 раз

Как отмечало Федеральное агентство новостей, квартира в одном из домов на Краснопутилковской улице в Санкт-Петербурге использовалась для реализации теневых политтехнологий в преддверии выборов. Журналисты утверждали, что в квартире занимались сбором данных на высокопоставленных политиков и написанием компрометирующих статей.  

ПО ТЕМЕ

Соловьев заявил о циничности Ходорковского и призвал молодежь очнуться

Навальный не смог вразумительно ответить Соловьеву на шутку о митингующих "мертвецах"

В Федеральном агентстве новостей предположили, что редакция может быть связана с блогером Алексеем Навальным. К тому же, напомнили журналисты, ранее глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией пытался дискредитировать членов партии власти.  

Новость прокомментировал известный журналист Владимир Соловьев. По его мнению, отношения Алексея Навального и беглого олигарха Михаила Ходорковского "резко ухудшаются".  

"Здесь много любопытного, и вообще было бы интересно узнать, кто из нашей оппозиции получает деньги от Ходорковского, и, главное, не забывают ли они их задекларировать и заплатить налоги", – сказал телеведущий в беседе с изданием "Слово и дело".  

Ресурсы, которые публиковали фейковые расследования из подпольной редакции, не относятся к категории средств массовой информации, отметил Соловьев. "Журналистика, в которой не надо проверять, не надо задавать вопросы, не надо думать. Как говорил сам Навальный – "не рефлексируйте, а распространяйте", – подчеркнул телеведущий.  

Соловьев предположил, что у Навального и его сторонников может быть целая сеть подобных структур, утверждает "Слово и дело". 

Автор: 29 августа 2019, 11:35

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Бездельник Зеленский поплатился за подлый обман украинцев
Неудачнику Порошенко влепили мощную пощечину
Брошенный в беде Порошенко встал на колени перед Трампом
Мечущийся Лукашенко получил смачную оплеуху от Путина

Шоу-бизнес

"У меня выросло пузо": Муцениеце прервала молчание о беременности
Рудковская показала длинноногую соперницу
"Болезнь вкуса": ведущий "Дома-2" всыпал Водонаевой
Снявшийся у Малахова артист Числов умер в Москве

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

У виляющей задом Собчак пропал живот

Говорят, телеведущая ждет второго ребенка
Lifestyle

Выиграй предсказание от астролога

Бесплатный расклад от астролога

Шоу-бизнес

Рудковская показала длинноногую соперницу

Продюсер сравнила себя с Бондарчук
Шоу-бизнес

"Пристрелю на месте!": Варум эмоционально обратилась к Милявской

Певица написала открытое письмо эксцентричной артистке

Гороскоп

Нарывается сама: Тодоренко провоцирует физическое насилие в семье
"Надо было слушать Фадеева": на карьере оскандалившейся Наргиз поставили крест
Звезды подскажут: каких мужчин следует опасаться женщинам
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru