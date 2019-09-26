США придумали новые санкции против России

Вашингтон объявил о вводе новых санкций против России. Ограничения коснулись лиц и компаний, которые способствовали "доставке авиатоплива российским силам в Сирии", передает Царьград со ссылкой на сообщение американского Минфина.
В частности, в "черный список" попали три гражданина России, которые работают на компанию "Совфрахт", и одно юрлиц, а также пять судов, причастных к "содействию доставке авиатоплива российским силам в Сирии". Российский МИД, комментируя санкции, назвал их неприемлемыми.
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