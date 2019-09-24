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Политика

Демарш США с ООН против России вызвал жесткую реакцию

Фото: www.globallookpress.com
Отказ США в выдаче виз сенаторам, включенным в делегацию России для участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, в Кремле назвали неприемлемой ситуацией. Подобный демарш может повлечь серьезные последствия.
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, что некоторые члены российской делегации, в том числе и он, остались без виз, необходимых для участия в Генеральной ассамблее ООН. "Ситуация тревожная и неприятная", – оценил ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Фактически Вашингтон нарушает свои собственные международные обязательства", – цитирует URA.ru официального представителя Кремля. Он отметил, что американская сторона не могла отказать российским представителям, поскольку в данном случае речь идет не о двусторонних отношениях, а о международных обязательствах. "Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН", – подчеркнул Песков.

Эксперты уверены, что ситуация свидетельствует о серьезных проблемах. "Американское посольство без объяснения причин отказалось выдать паспорта с визами официальной делегации, которая летит – подчеркиваю – не в США, а на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Что это означает на практике? Американцы считают эту организацию своей, домашней", – цитирует РИА ФАН депутата Госдумы Петра Толстого.

"Они не понимают разницы между международным статусом ООН и непосредственной территорией США. Это для них домашний кинотеатр, в котором проигрывают фильмы, и они свободны в том, чтобы кого-то пускать или не пускать", – добавил парламентарий. Все это, уверен он, наносит ущерб репутации ООН.

Ситуация показала, что ни сама организация, ни ее принципы, ни верховенство международного права, за которое она борется, не уважаются даже на уровне рядовых клерков американского посольства в Москве. "К каким принципам ООН мы апеллируем в нашей внешней политике?" – задался вопросом Толстой.

Автор: 24 сентября 2019, 15:06

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
По идее все члены ООН должны отказать от заседания проводимого в Америке и впредь игнорировать проведения любых медународных мероприятий.Одним словом обьявить байкот за своевольное самодурство.
1

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