Демарш США с ООН против России вызвал жесткую реакцию

Отказ США в выдаче виз сенаторам, включенным в делегацию России для участия в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, в Кремле назвали неприемлемой ситуацией. Подобный демарш может повлечь серьезные последствия.

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