США "завернули" российскую делегацию в ГА ООН

Десяти членам российской делегации США отказали в выдаче виз для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом рассказал сенатор Константин Косачев, сообщает URA.ru. По его словам, такому демаршу нет оправданий. Косачев добавил, что пытался оформить визу самостоятельно, но тоже не смог.
Ситуацию прокомментировали в МИД России. В частности, Мария Захарова считает, что невыдача США виз российским гражданам на ГА ООН – возмутительный пример невыполнения обязательств в качестве принимающей стороны, передает "360".
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