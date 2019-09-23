Володин встретился с первым президентом и главой Сената Казахстана

Вячеслав Володин отметил, что Нурсултан Назарбаев сделал многое для того, чтобы взаимодействие России и Казахстана находилось на столь высоком уровне. "Наши отношения – пример для всех государств, какие отношения должны быть между соседями с точки зрения политики, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", – отметил первый казахстанский лидер.
Спикер Госдумы отметил, что в 2019 году Совещанию спикеров парламентов стран Евразии, которое состоится в Нур-Султане, уделили внимание гораздо больше государств, чем за год до этого. На встрече с председателем Сената Казахстана Даригой Назарбаевой Вячеслав Володин обсудил межпарламентское взаимодействие двух стран.
"Наше межпарламентское сотрудничество должно развиваться также в плане гармонизации наших законов", – подчеркнула Дарига Назарбаева. Особое внимание стоит уделить вопросам безопасности и природопользования, добавила спикер казахстанского Сената.
Она обратила внимание на обмеление трансграничной реки Урал и связанные с этим проблемы водоснабжения Казахстана. "Мы хотели бы, чтобы у нас были в этом вопросе единые подходы и стандарты", – подчеркнула Дарига Назарбаева.
Вячеслав Володин отметил, что он представляет в Госдуме регион, который граничит с Казахстаном. Спикер нижней палаты парламента добавил, что вопрос использования водных ресурсов, сближения экологического законодательства необходимо обсуждать. Он рассказал, что это общая проблема двух стран.
"Было бы правильно обсуждать их в рамках межрегионального взаимодействия", – подчеркнул Володин.
Также на этой встрече был поднят вопрос о происходящем в Сирии. Как отметила Дарига Назарбаева, именно твердая позиция России стала переломным моментом для преодоления сирийского кризиса.
"Необходимо проводить свою линию на принципах невмешательства в дела суверенных государств и отсутствия двойных стандартов", – подчеркнул председатель Госдумы. Он добавил, что подобный подход необходим для того, чтобы избежать повторения ситуаций, когда некогда процветающие страны разрушаются. Подобное произошло с Ираком и Ливией.
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