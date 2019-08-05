Ядерный удар: Путин собрал важное совещание после дерзкой выходки Трампа

Президент провел встречу с членами Совбеза из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Владимир Путин сделал ряд важных заявлений.

Глава государства рассказал, как Россия отреагирует на односторонний выход Соединенных Штатов из ДРСМД. Выход из договора – это новая гонка вооружений с целью США создать ракеты для мгновенного ядерного удара по России.

Президент отметил, что Россия не может игнорировать сложившуюся ситуацию, довольствуясь декларациями о миролюбии со стороны Вашингтона и его союзников. "Россия считает необходимым, не откладывая, возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности. Мы к этому готовы", – цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Российский лидер отметил, что во избежание хаоса, "нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу". Вместе с тем он напомнил, что наша страна вовсе не отказывается от односторонних обязательств по соблюдению договора.

Владимир Путин заявил, что Москва не будет размещать РСМД там, где нет таких американских ракет. Он заверил, что меры России в этом отношении будут носить ответный и зеркальный характер. Президент поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки тщательно следить за шагами Дональда Трампа по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности.

"Реальные угрозы, возникающие для России в связи с выходом США из договора, будут надежно парироваться ракетами воздушного базирования - "Х-101" и "Кинжал", морского базирования - "Калибр", а также перспективными комплексами, включая гиперзвуковые системы типа "Циркон", – отметил Владимир Путин.