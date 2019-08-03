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Политика

США готовит сокрушительный удар по России

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Прекращение Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД) может привести к началу новой гонки вооружений. Дональд Трамп уже придумал, как оставить нашу страну без шансов.
прочитано 426 раз

По оценке военного обозревателя Павла Фельгенгауэра, теперь США будут разрабатывать оружие нового поколения. Он пояснил, что это будут гиперзвуковые ракеты на воздушных носителях, морских кораблях и подводных лодках.

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"Американцы предполагают, что это будет не ядерное, а очень высокоточное оружие, которое сможет поражать подземные укрытия, бункеры – в общем, точечные цели", – цитирует эксперта  "Апостроф". Причем, на вооружение такие ракеты поступят очень скоро – уже в 2022-2023 годах.

"Они могут быть готовы к развертыванию в Европе, теоретически – и в Украине", – отметил Фельгенгауэр. Он добавил, что в этом случае подлетное время до Москвы составит не больше двух-трех минут.

Как писали "Дни.ру", о том, что Вашингтон несколько лет назад начал нарушать соглашение о ликвидации РСМД, Москва заявляла неоднократно. Однако США обвинили Россию в несоблюдении условий договора и отказались вести диалог о его дальнейшей судьбе.

Напомним, ранее Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела Скрипалей. Такое решение он принял, поддавшись на уговоры комитета палаты представителей Соединенных Штатов по иностранным делам. Первый пакет санкций Дональда Трампа в отношении нашей страны вступил в силу 27 августа прошлого года.

Автор: 3 августа 2019, 13:51
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Подтянутый Путин на G20 затмил постаревшего Трампа

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Убийца плесени
Ответить
На сайте завелась плесень. ОНА МУТИРУЕТ КАК ВИРУС. К СОЖАЛЕНИЕ САЙТ НЕ ИМЕЕТ ЗАЩИТЫ ОТ СПАМА
Обратите внимание. Эта паразитическая субстанция называет себя разными именами - мутирует и подстраивается также как вирус и распростараняет спам (присваивает себе чужие имена например патриарх Кирилл) и как мантру по какой-то метидичке повторяет одно и тоже на всех форумах как правило с оскорблениями Путина.

Ясно, что это не человеческое неразумное существо укротроль.

У этого кастрюлеголового существа не хватает словарного запаса, больше 3 предложений из 2 слов не может составить и оно, не понимая, что выглядит идиотом в силу своего слабоумия, думая о себе, что оно очень умное, произносит многократно на многих форумах вот такую чушь:
1. "Путину. Слава термокружке в батискафе!"
2. "жаль Кутин не утонул в батискафе. Вот был бы праздник в Хрюсии!"
3. "срасияне это мрази!"
4. "путин проголодался!"
5. "Путин. У меня Джигарханян украл сосиськи !"
6. мой милый путин, я крепко люблю тебя в группе и днем и ночью. ночью особенно. Хочешь сосиську???
7. Народ путена люто ненавидит!
8. Все ишаки любят нацлидера в батискафе ! Иаиаиа
9. Ишак это я. Я крепко люблю Путина!
10. Вступайте в группу любителей Путина! Будем любить его группой и ночью и днем.
11. ПРИ ПУТЕНЕ ТАК И БУДЕТ ВСЕ ГОРЕТЬ И ТОНУТЬ! ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖЕЛАЕТ ЕМУ АД!!!
12. В Украине новый, молодой Президент, не то что ваш ботексный дед, которого Трамп пинком под заднииииц.
13. Люблю путена до скрежета зубов.
14. Я Александр из Берлина.Обожаю сыр с плесенью и путина. Сосу с проглотом, даю, беру под мостом!

А вот так плесень НЕРВНО отреагировала на мой пост. Нервничает, значит средство против неё действует.
15. Молчи, несчастный дебилозоид, молчи! Тебя нужно ликвидировать как таракана. Атомную бомбу в очко тебе.
Кстате после моего такого поста это существо боится отвечать. Значит средство действует!

Самое интересное этот мутирующий паразит ничего более глупого не мог придумать, иногда назвая себя "Убийца плесени", т.е. от отсутствия ума подразумевает, что он убивает сам себя. Похвально. Ведь все понимают, кто здесь ПЛЕСЕНЬ.

Диагноз. Запущенный случай. Болезнь не излечима. Когда-то был (была) наверное человеком. Превратился(лась) в плесень. Вот к чему приводит насильственная укранизация - бандеризация страны.
Убийца плесени
Ответить
Боже, храни Америку!
Убийца плесени
Ответить
СЛАВА БОГУ! ТЕМ СКОРЕЕ СТАРИЧОК КАБАЕВ КОПЫТА ОТКИНЕТ!😎😎😎
Гость
Ответить
Пыня ботексный не выдержит гонки и сдохнет!Россия перейдёт на внешнее управление!
1

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