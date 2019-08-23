Володин предупредил Европу о рисках от размещения американских ракет

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию, которая сложилась после выхода США из ДРСМД и испытания американскими военными новой крылатой ракеты с дальностью полета свыше 500 километров. Также он предупредил Европу о рисках, которые несет за собой размещение американских ракет на своей территории.

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