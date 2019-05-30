Володин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обозначил позицию нижней палаты парламента в отношении внесенного президентом России Владимиром Путиным законопроекта о выходе страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Действовать необходимо исходя из интересов национальной безопасности, подчеркнул он.

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