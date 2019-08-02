Кличко заговорил о связи с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что не имеет исполнительной власти в городе. Украинский политик не может влиять на бюджет столицы и заниматься реализацией проектов, о которых говорил во время выборов. По словам Кличко, такое положение напоминает роль королевы в Великобритании, передает РИА Новости.

"Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится "английской королевой"? Просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?" – цитирует киевского градоначальника телеканал "360".

Украинский политик чувствует ответственность за все, что происходит в городе. Виталий Кличко заявил, что и дальше будет бороться за свое право на законодательную и исполнительную власть, сообщает РИА ФАН.