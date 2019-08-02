Кличко заговорил о связи с английской королевой

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Пятница 2 августа
Лента новостей
10:28
Появились данные о свадьбе Собчак и Богомолова
10:06
"Завязывай давай!": измазанную маслом и раздетую до трусов Канделаки умоляют остановиться
09:42
Москвичей атаковали тропические клопы
09:22
"Что делать?": Тодоренко в панике из-за проблем со здоровьем
09:06
Пятеро погибших: на Ставрополье автобус врезался в грузовик
08:41
Криду врезали за концерт в Крыму
06:41
Звезда Голливуда требует бешеные деньги за съемки с изнасилованной Шурыгиной
04:26
"Выглядит старой, потасканной теткой": Боню разгромили за появление без косметики
02:19
Выбил дверь: звезда шоу "Дом-2" довела возлюбленного до припадка
00:09
Получивших выволочку Галкина и Киркорова закрыли грудью
21:57
Лопнувший градусник оставил жуткие следы на теле Асмус
21:50
"Черный август" для рубля: россиян призвали готовиться к худшему
21:31
Москвичка подала в суд на писателя из-за депрессии после чтения его книги
20:50
Вооруженный ножом житель Удмуртии требовал вернуть долг
19:38
Скандал с особняком Пугачевой и Галкина получил неожиданный поворот
19:14
"Лучше целлюлит на попе, чем в мозгах": фигура Дайнеко без прикрас стала сенсацией
18:35
Топурия облачилась в белое после слухов о помолвке
18:28
В Госдуме обсудят защиту лесов от пожаров
18:25
В центре Москвы уснувший за рулем водитель вылетел в реку
17:56
Рэпер Тимати оставил беременную любовницу
17:35
Под Москвой двое мужчин расстреляли торговца фруктами
17:19
"Хватит заниматься ерундой": Фадееву врезали за плагиат
16:50
Самый большой в России Автомузей открылся в Москве
16:43
Укушенная Волочкова закричала прямо во время съемки
16:39
Календарь красоты на август 2019 года
16:33
"Тяжело смотреть": Плющенко растянул кричащего от боли сына
16:30
Анджелина Джоли рискует потерять ребенка
15:58
"Боюсь ампутации груди!": Кравец заливается алкоголем после новости о раке
15:34
Володин предложил меры по предотвращению лесных пожаров
15:20
Диана Шурыгина разбилась на Бали
15:18
Собирали по кусочкам: под Москвой в ресторане жестоко избили посетителя
14:56
Сделай мне больно: известная спортсменка завалила Корчевникова на диван
14:56
Малахов утер нос выскочке Собчак
14:49
Россиян предупредили об аномальной погоде в августе
14:46
"Умирал": Нетребко о состоянии молодого мужа
14:21
"Назову сынишку Арменом": Цымбалюк-Романовская рассказала о беременности
14:08
"Клоун": Гузееву заклевали за неудачный наряд
14:04
Пострадали дети: в Башкирии произошла серьезная авария
13:55
"ЕР" защитит граждан от взыскания несуществующих долгов
13:49
Финляндия изменила визовые требования для россиян
13:45
Год молчала: тяжелая химиотерапия вынудила Ротару выступать под "фанеру"
13:26
Чурикову выписали из больницы
13:23
Жуткие последствия пожаров в Сибири
13:14
Бледанс откровенно о свадьбе с Киркоровым
13:02
"Какая же ты крутая": Дробыш страстно вцепился в грудь певицы Славы
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 августа 2019 года
12:51
Подруга Киркорова проболталась о связи с Зеленским
12:33
Берковой досталось за глубокое декольте
12:25
Шепелеву врезали за жестокость к матери
12:22
"Какие бурные фантазии": россияне не поверили рассказам Пынзарь об интимной жизни
12:00
Экономика наследия: как повысить эффективность ЮНЕСКО
11:58
"Не слушайте больного человека!": Политов резко высказался о бессовестном вранье Алибасова
11:50
В Москве автомобиль упал в реку (видео)
11:37
Настигнет Божья кара: Малышева опустилась до угроз после подлого обмана
11:18
Крутой не смог сдержаться при виде полуголой Карауловой
11:15
Популярный блогер погиб при загадочных обстоятельствах
10:57
"Унижала мое сексуальное достоинство": убийца модели-эскортницы пожаловался полиции на жертву
10:53
Известную украинскую певицу обокрали в центре Москвы
10:46
Новые подробности о разводе Фриске
10:38
Группа Rammstein влипла в гей-скандал
10:12
"Вы вообще стареть собираетесь?": раздевшаяся Бледанс возбудила молодежь
10:09
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
09:42
Музей "Гараж" сообщил о пропаже кота
09:28
Родившая Кабаева показала изменившуюся фигуру
09:23
Народ высмеял завернувшуюся в "ковер" Гагарину
08:39
"Это уже перебор": грязные утехи Киркорова и Варнавы попали на видео
08:31
"Виталина ждет ребенка": сделано громкое заявление
08:26
70-летнюю Пугачеву признали иконой стиля
08:05
Знаменитый режиссер скончался на 92-м году жизни
07:27
"До колен": сплетницу Черно из шоу "Дом-2" заклевали из-за висящего живота
06:20
"Я его взял и бросил": Лукашенко сознался в избиении подчиненного
06:17
"Вечно беременную" Миддлтон выставили в дурном свете
04:31
"Чтиво разгрузочно-туалетное": легендарного Расторгуева смешали с грязью
02:16
Доказательства интима Глюкозы с первым встречным признали гнусной фальшивкой
00:09
Только семья: Меган Маркл отказалась звать друзей на день рождения
21:55
"Женственная и романтичная": Собчак расцвела рядом с новым любовником
21:36
Андрееву посетили странные видения на леднике
21:08
"Горяча и бешена": Лобода в мини-бикини сразила наповал
20:42
Под Москвой ловелас содержал обворованную им женщину
20:10
Квартиру Валерии и Пригожина разобрали по винтикам
20:00
Перенос матча "Спартак" – "Динамо" 3 августа из-за незаконного митинга оппозиции огорчит десятки тысяч фанатов
19:55
"Женская печаль": Пьеха затосковал по Булановой
19:49
В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении избившего кондуктора мужчины
19:19
Дети отправили доживать на кладбище: мать-героиня залила слезами студию Борисова
18:49
В Башкирии питбуль вцепился мертвой хваткой в трехлетнего ребенка
18:13
Выход из зоны комфорта: риск спасает от деградации
17:53
Вскрылась тайная связь Якубовича с Пьехой
17:49
В Удмуртии уволенного за распространение детского порно учителя вернули на работу в школу
17:26
Опубликована программа праздничных мероприятий в честь юбилея ВДНХ
17:18
Пожалела кофе: клиент раскрыл чудовищную причину убийства эскортницы в Москве
17:10
Новым избранником Кафельниковой стал бывший наркоторговец
16:42
"ЕР" начала сбор помощи пострадавшим от паводка в Приамурье
16:33
Украинская армия устроила новый Чернобыль
16:25
Любовник Лопыревой развязал войну с бывшей женой за детей
16:21
Путин подключил военных к тушению пожаров в Сибири
15:55
"Я с ней не общаюсь!": Алибасов плюнул в лицо родившей любовнице
15:50
"Только не пугайтесь": Мария Кожевникова обнажила огромные руки
15:50
Голая звезда Голливуда испортила дочери фото в бикини
15:26
"Ухожу в мир иной": звезда "Дома-2" попрощалась с родными
15:19
В Москве пройдет Четвертый Фестиваль Индонезии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появились подробности о состоянии здоровья парализованного Шумахера
Резко изменившуюся Дубцову перестали узнавать
Ди Каприо высказался о пожарах в Сибири
Шепелев дерзко отреагировал на слова о встрече сына с Фриске
Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов (фото)
У Елизаветы II нашли четыре роскошные квартиры в Москве
Политика

Кличко заговорил о связи с английской королевой

прочитано 236 раз

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что не имеет исполнительной власти в городе. Украинский политик не может влиять на бюджет столицы и заниматься реализацией проектов, о которых говорил во время выборов. По словам Кличко, такое положение напоминает роль королевы в Великобритании, передает РИА Новости.

"Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится "английской королевой"? Просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?" – цитирует киевского градоначальника телеканал "360".

Украинский политик чувствует ответственность за все, что происходит в городе. Виталий Кличко заявил, что и дальше будет бороться за свое право на законодательную и исполнительную власть, сообщает РИА ФАН.

Автор: 2 августа 2019, 10:00

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Сбежавший с Украины Порошенко бросился в ноги Трампу
Провинившийся Лукашенко бросился лебезить перед Зеленским
"Ничего не сделал": завравшемуся Зеленскому поставили ультиматум
На Совет Госдумы пригласят главу Росстата

Шоу-бизнес

"Процесс зашел очень далеко": Малышева рассказала о раке
Цекало с молодой женой заметили в роддоме
44-летнюю Рудковскую заплевали за откровенные фото на яхте
Звезда Голливуда требует бешеные деньги за съемки с изнасилованной Шурыгиной

Проишествия

"Унижала мое сексуальное достоинство": убийца модели-эскортницы пожаловался полиции на жертву
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре
"Неправильный выбор": страшная смерть дочери русского миллионера в Лондоне
Пассажиров метро избила вооруженная толпа (видео)

Lifestyle

Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
Ефремов раскрыл причину смерти матери
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Шоу-бизнес

Получивших выволочку Галкина и Киркорова закрыли грудью

Артисты высказали непопулярное мнение
Шоу-бизнес

Народ высмеял завернувшуюся в "ковер" Гагарину

Поклонники раскритиковали новый образ звезды
Общество

"Я его взял и бросил": Лукашенко сознался в избиении подчиненного

Всплыли жуткие подробности
Шоу-бизнес

"Выглядит старой, потасканной теткой": Боню разгромили за появление без косметики

Еще звезду раскритиковали за стремление давать советы

Гороскоп

Календарь красоты на август 2019 года
Гороскоп на август
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Жуткие последствия пожаров в Сибири
Пикантные фото обманувшей всех модели
Извивающаяся Серябкина в белье довела народ до истерики
Королева секса: изменившаяся до неузнаваемости Барановская заобнимала Верника

Спорт

Медведева показала своего бойфренда
Тутберидзе сбежала из страны ради семьи
Российские спортсменки совершили невероятное на чемпионате мира
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

Трещит по швам: генерал проговорился о ситуации с Крымским мостом
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Девушку искромсали на детской площадке в Подмосковье (видео)
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru