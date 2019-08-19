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Политика

Зеленский попался на мелочной мести

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Известный на Украине блогер Александр Скубченко в своем Facebook пожаловался на попадание в базу данных сайта "Миротворец". Он отметил, что его внесли в черный список после того, как он раскритиковал Владимира Зеленского.

Продолжение: Наглецу Зеленскому устроили публичную взбучку
прочитано 923 раза

Портал со скандальной репутацией "Миротворец" был создан, когда президентом Украины был Петр Порошенко. Официальные власти отказывались принимать критику идеи разглашать персональные данные людей и объявлять на них охоту за политические взгляды. По их словам, связи между ними и создателями сайта нет.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Однако практика показала, что попадания в "Миротворец" достаточно, чтобы пограничная служба не пустила человека на Украину. Среди пользователей Сети стала ходить информация, что Петр Порошенко использует сайт для нападок на личных соперников. Теперь, судя по всему, риторика может измениться, и в эксплуатации ресурса будут обвинять уже Владимира Зеленского.

Примером может послужить попадание в список врагов Украины известного блогера Александра Скубченко. "За пять лет критики Порошенко я так и не удосужился чести стать номинантом "Миротворца". А при новой власти – пожалуйста. За "дискриминацию" президента Украины Зеленского во враги записали", – цитирует РИА ФАН пострадавшего.

Публицист призвал нынешнего украинского лидера не повторять ошибок своего предшественника и не делить украинцев на своих и врагов. В противном случае Владимир Зеленский рискует стать таким же отщепенцем для всего мира, как и Петр Порошенко.

Автор: 19 августа 2019, 17:15
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комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Укранизация это предательство, подлость, зависть, злоба, злорадство, холуйство, бандеризация, дерусификация, дебилизация
Ответить
Откровение хохла, превратившегося в плесень.

Копируйте и везде распространяйте.

Смартфон мне русский подарил
Но мне от завести больней
Тогда я злобу затаил
Насрал ему я у дверей

Мой русский друг из далека
Подарил большой дисплей
Подкравшись я исподтишла
Насрал ему я у дверей

Вот Ленина я повалил
Не зная и истории
За то, что Ленин прирастил
К руине территории

У русского корова сдохла
Я радуюсь! Приятно как!
И даже в горле пересохло
И я подпрыгнул как сайгак

Да я упоротый хохол
И знаю Крым уже не наш
Но повторяю как осёл
Крым наш! Крым наш! Крым наш! Крым наш!...

Предать готов я даже мать
Горжусь я этим. Я хохол!
Готов я Ж O P Y облизать
Почувстав языком ментол

На майдане я скакал
На голове кастрюля
Дебилоидом я стал
А в мозгах цибуля

Кастрюлю больше не сниму
Ведь я каструлеголовый
Всех русских на куски порву
Дебил я бестолковый

Манипуляторы от СМИ
Промыли мне мои мозги
Учу я МОВУ! Ты пойми!
Моим желаниям вопреки
Теперь я зомби от тоски

Был Порошенко мой кумир
Тогда я был порохобот
Теперь Зеленский! Таков мир
Я перевёртыш, но не жмот

Беру я молоток! Ура!
С размаху бью я посильней
И в голове моей дыра
Чтоб было Путину больней

Сейчас я стал бандеровцем
Когда то был я коммунист
И буду хоть Э С Э С О В Ц Е М
Я перевёртыш и расист
И пидафил и ананист
Я коньюктурщик - в Ж O П E глист

Я жертва укранизации
В моей голове бесовщина
В мозгу дебилизация
Ни женщина я, не мужчина
Ну кто я? Конечно скотина!
А может быть ЗОМБИ машина!

Я Вечный Огонь Героя - солдата
Цементом ночью <цензура>
И церковь Московского Патриархата
Я также ночью подпалил

Я хохол и я холуй
Это мой менаталитет
O T C O C Y я Трампу X ..Й
Сделаю ему минет

Я троль, хохол и провокатор
Натура в этом вся моя
Пропагандон - манипулятор
И не могу я без вранья

Георгиевская лента меня раздражает
Вампир просыпается во мне
Как крест меня она убивает
Повешусь скоро на ремне
Укранизация это предательство, подлость, зависть, злоба, злорадство, холуйство, бандеризация, дерусификация, дебилизация
Ответить
Копируйте и добавляйте своё.

Смартфон мне русский подарил
Но мне от завести больней
Тогда я злобу затаил
Насрал ему я у дверей

Мой русский друг из далека
Подарил большой дисплей
Подкравшись я исподтишла
Насрал ему я у дверей

Вот Ленина я повалил
Не зная и истории
За то, что Ленин прирастил
К руине территории

(Коза у русского подохла)
У русского корова сдохла
Я радуюсь! Приятно как!
И даже в горле пересохло
И я подпрыгнул как сайгак

Да я упоротый хохол
И знаю Крым уже не наш
Но повторяю как осёл
Крым наш! Крым наш! Крым наш! Крым наш!...

Предать готов я даже мать
Горжусь я этим. Я хохол!
Готов я <цензура> облизать
Почувстав языком ментол

На майдане я скакал
На голове кастрюля
Дебилоидом я стал
А в мозгах цибуля

Кастрюлю больше не сниму
Ведь я каструлеголовый
Всех русских на куски порву
Дебил я бестолковый

Манипуляторы от СМИ
Промыли мне мои мозги
Учу я МОВУ! Ты пойми!
Моим желаниям вопреки
Теперь я зомби от тоски

Был Порошенко мой кумир
Тогда я был порохобот
Теперь Зеленский! Таков мир
Я перевёртыш, но не жмот

Беру я молоток! Ура!
С размаху бью я посильней
И в голове моей дыра
Чтоб было Путину больней

Сейчас я стал бандеровцем
Когда то был я коммунист
И буду хоть Э С Э С О В Ц Е М
Я перевёртыш и расист
И пидафил и ананист
Я коньюктурщик - в Ж O П E глист

Я жертва укранизации
В моей голове бесовщина
В мозгу дебилизация
Ни женщина я, не мужчина
Ну кто я? Конечно скотина!
А может быть ЗОМБИ машина!

Я Вечный Огонь Героя - солдата
Цементом ночью <цензура>
И церковь Московского Патриархата
Я также ночью подпалил

Я хохол и я холуй
Это мой менаталитет
<цензура> я Трампу X ..Й
Сделаю ему минет

Я троль, хохол и провокатор
Натура в этом вся моя
Пропагандон - манипулятор
И не могу я без вранья

Георгиевская лента меня раздражает
Вампир просыпается во мне
Как крест меня она убивает
Повешусь скоро на ремне
1

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