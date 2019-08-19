Зеленский попался на мелочной мести

Портал со скандальной репутацией "Миротворец" был создан, когда президентом Украины был Петр Порошенко. Официальные власти отказывались принимать критику идеи разглашать персональные данные людей и объявлять на них охоту за политические взгляды. По их словам, связи между ними и создателями сайта нет.
Однако практика показала, что попадания в "Миротворец" достаточно, чтобы пограничная служба не пустила человека на Украину. Среди пользователей Сети стала ходить информация, что Петр Порошенко использует сайт для нападок на личных соперников. Теперь, судя по всему, риторика может измениться, и в эксплуатации ресурса будут обвинять уже Владимира Зеленского.
Примером может послужить попадание в список врагов Украины известного блогера Александра Скубченко. "За пять лет критики Порошенко я так и не удосужился чести стать номинантом "Миротворца". А при новой власти – пожалуйста. За "дискриминацию" президента Украины Зеленского во враги записали", – цитирует РИА ФАН пострадавшего.
Публицист призвал нынешнего украинского лидера не повторять ошибок своего предшественника и не делить украинцев на своих и врагов. В противном случае Владимир Зеленский рискует стать таким же отщепенцем для всего мира, как и Петр Порошенко.
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