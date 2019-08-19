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Политика

"Глупо и недальновидно": клоун Зеленский получил звонкую пощечину

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Эксперты считают недопустимой ситуацию, когда продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин вынужден писать обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы ему разрешили въезд в страну для посещения впавшей в кому близкой подруги. Попытки закрыть границы для простых россиян называют глупыми и недальновидными.
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Андрей Разин не может свободно приехать на Украину, поскольку такой возможности его лишил предыдущий президент страны Петр Порошенко. Продюсер вынужден обращаться напрямую к новому главе государства Владимиру Зеленскому. На кону стоит человеческая судьба.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

В одной из больниц Полтавы в коме лежит солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо. "Она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать проведать Нину", – рассказал Андрей Разин.

Вспомнит ли Владимир Зеленский о своем актерском прошлом и принципе искусства, связывающем людей вне государственных границ, проявит ли он человечность или предпочтет продолжить двигаться курсом, взятым Петром Порошенко на разделение двух народов и создание между странами непреодолимых преград, неизвестно. Однако эксперты уверены, что сложившийся порядок вещей должен быть изменен.

"Абсолютно ненормальная ситуация. Получается, что Разину приходится умолять Зеленского, чтобы он его пустил к человеку в реанимации", – заметил в разговоре с "Дни.ру" член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян.

Он уверен, что возможность появления подобных препятствий необходимо ликвидировать на надгосударственном уровне. "На мой взгляд, все страны, состоящие в ООН, должны принять межгосударственный акт, который бы позволял людям приезжать в страны, куда им запрещен въезд в случае тяжелой болезни их родственников и близких знакомых. Ведь дипломаты пользуются особыми правами и исключениями. Так что можно было бы воспользоваться подобной аналогией", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, добавил он, подобный подход отвечал бы западным ценностям, на декларации верности которым украинские власти строят свои политику. "В Европе давно нет границ, а Украина, страна, стремящаяся в ЕС, выстроила с Россией стену и решает, кого пускать, а кого нет. Глупо и недальновидно", – обратил Вадим Манукян внимание на непоследовательность в действиях Владимира Зеленского.

Солистка группы "Фристайл" Нино Кирсо была обнаружена без сознания в собственном доме в Полтаве еще в июне 2018 года. Она перенесла инсульт, после которого на протяжении длительного времени находится в коме. Владимир Зеленский в бытность актером комического жанра неоднократно контактировал с коллегами из России, поэтому как никто другой знает, что артисты крайне редко обращают внимание на государственные границы, выстраивая личные, а порой и рабочие отношения.

Автор: 19 августа 2019, 14:30

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