Николай Басков получил оплеуху за видео с президентом Украины

На видео запечатлены исполнитель, нынешний президент Украины Владимир Зеленский и певица Таисия Повалий. Запись архивная, довольна старая. Они втроем выступали на каком-то шоу, где Владимир был в роли ведущего и разыгрывал с музыкантами юмористическую сценку.
"Все меняется, но наш творческий союз с @tpovaliyofficial останется навсегда в наших и ваших сердцах. Мы еще не раз споем на бис", – подписал пост Басков.
Первые камни полетели в сторону главы Украины. "Лучше быть хорошим комиком, чем плохим президентом", "Какое хорошее видео! Каждый своим делом занимается", – с сарказмом отметили пользователи Сети.
"Все-все-все и все ради денег. Было, есть и будет", – высказался фолловер, намекнув, что Басков опубликовал видео из-за возможной материальной выгоды.
Тем не менее многие отметили, что творческий союз Николая и Таисии действительно был волшебным. "Мои самые любимые песни с Вами и Таисией Повалий", "Шикарный творческий тандем! Все ваши дуэты, Коленька с Таечкой @tpovaliyofficial, были великолепными и незабываемыми!", "И Николай, и Таисия – звезды!" – восхитились поклонники.
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