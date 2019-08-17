Мечтающую об Украине Лолиту распекли за слова о Зеленском

Эксперт отметил, что еще недавно исполнительница пела дифирамбы Владимиру Зеленскому. "Уж очень ей хотелось снова вернуться на Украину. Даже Крым у нее в душе был украинским", – распек Лолиту Милявскую Манукян.
"А теперь, судя по ее словам, оказывается, ничего не изменилось. То есть, поняла она наконец-то, что никакие поездки в Киев ей и другим артистам, которые ездят с гастролями в Крым не светят. Собственно говоря, в прозрении нет ничего плохого. Это даже полезно", – заявил собеседник "Дни.ру". Таким образом он отреагировал на недавние слова певицы об украинском лидере.
Напомним, Лолита Милявская на странице певицы Таисии Повалий в Instagram выступила с критикой Владимира Зеленского из-за разобщенности в обществе. Артистка отмечала, что, вопреки ожиданиям, с приходом нового главы государства к власти не произошло никаких изменений.
"Господи… Когда закончится безумие, которое делит людей на "красных и белых". Ничего не меняется с приходом нового президента, а жаль. Все верили", – высказалась Лолита Милявская.
Как писали "Дни.ру", два года назад Лолите Милявской запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Звезду высадили из поезда в Конотопе, когда она ехала в Киев навестить заболевшую дочь.
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