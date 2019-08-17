Эксперт рассказал о необходимости пресечь майдан в Москве

Председатель автономной некоммерческой организации "Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства", политолог и публицист Юрий Самонкин оценил действия так называемой либеральной тусовки в Москве. Он отметил, что попытки устроить государственный переворот в России будут пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Исходя из требований безопасности и следуя букве закона столичные власти отклонили заявку протестующих на проведение пикетов на Бульварном кольце в Москве 17 августа. Однако, отметили некоторые эксперты, ранее оппозиционеры уже проводили незаконные акции. Юрий Самонкин считает, что в местах одиночного пикетирования сразу в нескольких точках города могут сложиться условия для массовых беспорядков.

Политолог считает, что таким образом либерально настроенные протестующие могут попытаться взять реванш за события на Болотной площади 2012 года. Они, отметил эксперт, стремятся радикализировать публичные акции и превратить их в массовые беспорядки.

Оппозиционеры, заметил Самонкин, создают и подхватывают протестные настроения и активно разжигают истерию вокруг незарегистрированных независимых кандидатов, при этом забывая, что МГИК отказала им в регистрации обоснованно. Более того, против неоднократно нарушавших законы экс-выдвиженцев не были применены уголовные нормы – их лишь сняли с предвыборной гонки.

Согласно данным СМИ, последний митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал чуть более 20 тысяч человек. Однако, как успели заметить наблюдатели, в большинстве своем это была молодежь, пришедшая послушать известного репера Фейса и посмотреть на других знаменитостей. Что характерно, организация "Белый счетчик" утверждает, что концерт собрал около 50 тысяч человек, однако система Баркли указывает, что пришедших было вдвое меньше.

Также ситуация с выборами в Москве активно освещается западными СМИ. Они предоставляют своим читателям информацию предвзято и однобоко – в удобном для Запада ключе.

Самонкин отметил, что подобные действия можно трактовать как нарушение избирательного суверенитета России внешними партнерами, причем в первую очередь США. Это, добавил он, сильно напоминает действия американской стороны во время событи на Майдане на Украине. Речь идет о присутствии на публичных акциях несовершеннолетних, а также посещение протестов людьми из регионов, которые никакого отношения к грядущим выборам не имеют.

Тем временем самих независимых кандидатов, заметил эксперт, не смущает огромный список из нарушений при сборе подписей. Они, по его словам, пытаются убедить всех в том, что им отказали в регистрации из-за политических разногласий с представителями власти.

Впрочем, специалисты сомневаются в успешности попыток дестабилизировать ситуацию в России. Так, глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов уверен, что сотрудники правоохранительных органов были хорошо подготовлены к протестным публичным акциям. Он подчеркнул, что на провокации они отреагировали адекватно.

После 8 сентября истерическая активность протестующих пойдет на спад, считает Самонкин. По его словам, активность будут проявлять только те представители столичного либерального движения, которые получают финансирование с Запада. И пока протестующие будут нарушать покой простых граждан, а также преступать закон, их планы будут на корню разрушать попытки устроить очередной майдан, заключил он.