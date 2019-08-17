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Политика

Эксперт рассказал о необходимости пресечь майдан в Москве

Фото: www.globallookpress.com
Председатель автономной некоммерческой организации "Центр исследований, сохранения, поддержки и развития Евразийства", политолог и публицист Юрий Самонкин оценил действия так называемой либеральной тусовки в Москве. Он отметил, что попытки устроить государственный переворот в России будут пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
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Исходя из требований безопасности и следуя букве закона столичные власти отклонили заявку протестующих на проведение пикетов на Бульварном кольце в Москве 17 августа. Однако, отметили некоторые эксперты, ранее оппозиционеры уже проводили незаконные акции. Юрий Самонкин считает, что в местах одиночного пикетирования сразу в нескольких точках города могут сложиться условия для массовых беспорядков.

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Политолог считает, что таким образом либерально настроенные протестующие могут попытаться взять реванш за события на Болотной площади 2012 года. Они, отметил эксперт, стремятся радикализировать публичные акции и превратить их в массовые беспорядки.

Оппозиционеры, заметил Самонкин, создают и подхватывают протестные настроения и активно разжигают истерию вокруг незарегистрированных независимых кандидатов, при этом забывая, что МГИК отказала им в регистрации обоснованно. Более того, против неоднократно нарушавших законы экс-выдвиженцев не были применены уголовные нормы – их лишь сняли с предвыборной гонки.

Согласно данным СМИ, последний митинг-концерт на проспекте Сахарова собрал чуть более 20 тысяч человек. Однако, как успели заметить наблюдатели, в большинстве своем это была молодежь, пришедшая послушать известного репера Фейса и посмотреть на других знаменитостей. Что характерно, организация "Белый счетчик" утверждает, что концерт собрал около 50 тысяч человек, однако система Баркли указывает, что пришедших было вдвое меньше.

Также ситуация с выборами в Москве активно освещается западными СМИ. Они предоставляют своим читателям информацию предвзято и однобоко – в удобном для Запада ключе.

Самонкин отметил, что подобные действия можно трактовать как нарушение избирательного суверенитета России внешними партнерами, причем в первую очередь США. Это, добавил он, сильно напоминает действия американской стороны во время событи на Майдане на Украине. Речь идет о присутствии на публичных акциях несовершеннолетних, а также посещение протестов людьми из регионов, которые никакого отношения к грядущим выборам не имеют.

Тем временем самих независимых кандидатов, заметил эксперт,  не смущает огромный список из нарушений при сборе подписей. Они, по его словам, пытаются убедить всех в том, что им отказали в регистрации из-за политических разногласий с представителями власти.

Впрочем, специалисты сомневаются в успешности попыток дестабилизировать ситуацию в России. Так, глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов уверен, что сотрудники правоохранительных органов были хорошо подготовлены к протестным публичным акциям. Он подчеркнул, что на провокации они отреагировали адекватно.

После 8 сентября истерическая активность протестующих пойдет на спад, считает Самонкин. По его словам, активность будут проявлять только те представители столичного либерального движения, которые получают финансирование с Запада. И пока протестующие будут нарушать покой простых граждан, а также преступать закон, их планы будут на корню разрушать попытки устроить очередной майдан, заключил он.

17 августа 2019, 20:32

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