Осташко призвал власти Москвы не согласовывать оппозиции митинги каждую неделю

Политолог Руслан Осташко согласился, что московская власть не должна потакать и согласовывать оппозиционные митинги каждую неделю. Ранее стало известно, что мэрия Москвы отказалась согласовать митинг 17 августа, который представители оппозиции задумали провести в субботу.

Отказ власти объяснили несвоевременной подачей заявки от организаторов мероприятия. Следует учесть, что либеральные шествия и митинги зачастую превращаются в массовые беспорядки. Некоторые эксперты считают, что иначе оппозиционные представители не могут привлечь к себе внимание. При этом часто в качестве массовки на нелегальных собраниях выступает молодежь.

По словам Осташко, в стране должна быть свобода выражения любой политической воли (шествия, митинги и так далее), но только в рамках закона. За последние годы российская власть лояльно согласовывает вполне удобные места для оппозиционных митингов. Например, проспект Сахарова – не сказать, чтобы он был где-то на отшибе, а его размеры позволяют собрать огромное количество участников. Но оппозиции этого мало. Их цель – показать картинку "кровавого режима" для Запада, заметил политолог.

Поэтому, считает он, на каждом подобном оппозиционном мероприятии происходят правонарушения. Не стал исключением и согласованный митинг-концерт 10 августа.

"Идет постоянное давление на Росгвардию, на полицию, идет установление личностей правоохранителей и травля их в соцсетях. И если мы будем за таким просто молча наблюдать, это приведет к тому, что происходит во Франции и других странах, когда полицейские кончают жизнь самоубийством, когда люди увольняются и просто не выдерживают психологически той нагрузки, которая падает на них и их семьи", – предупредил Руслан Осташко.

"А учитывая специфику нашей страны, мы можем получить неких отморозков, которые могут взять ножи и пойти резать полицейских просто за то, что они, по их мнению, слишком сильно применили спецсредства по отношению к тем, кто нарушает закон", – добавил он. "Естественно, этому потакать нельзя и согласовывать такие митинги молча подряд каждую неделю – это наверно было бы не совсем корректно", – заключил политический аналитик.

Напомним, 27 июля и 3 августа в столице прошли нелегальные митинги-протесты в поддержку кандидатов в Мосгордуму, снятых с выборов. У недопущенных кандидатов были обнаружены различные нарушения, в числе которых поддельные подписи. Оба мероприятия закончились провокациями и городскими беспорядками, в том числе столкновениями с полицией.

Московская мэрия согласовала митинг-концерт 10 августа, куда инициаторы мероприятия пригласили популярных в молодежных кругах блогеров и рэперов. По оценке некоторых экспертов, политическое событие превратилось в фестиваль фриков.