Московская мэрия отказала в согласовании митинга оппозиции 17 августа из-за ошибки организаторов

Муниципальный
депутат Андрей Морев на своей странице в Facebook рассказал, что причиной отказа в
проведении митинга послужило поздно поданное уведомление о намерении провести
акцию. По закону необходимо предупреждать власти за десять дней до мероприятия, а
заявка поступила за девять дней, в связи с чем правительство было вынуждено отказать организаторам.
В мэрии подтвердили, что заявка действительно поступила за девять дней до начала митинга, в связи с чем не была принята. Акции оппозиции вызваны решением МГИК не допускать до выборов в депутаты МГД целый список соратников Алексея Навального. У многих кандидатов от оппозиции было выявлено огромное количество поддельных подписей, среди которых явно сфальсифицированные и принадлежавшие давно умершим или вовсе не существовавшим людям. У главной скандалистки этой подписной кампании Любови Соболь было обнаружено в подписных листах свыше 14% подделок.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется в соответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатных округах.
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