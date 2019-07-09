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Политика

Володин назвал пять задач межпарламентского диалога

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал для "Российской газеты" статью под заголовком "Право на голос". В ней он рассказал о пяти задачах межпарламентского диалога, а также объяснил необходимость развития парламентаризма в современных условиях.
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Несмотря на то, что парламент является одним из старейшим политических институтов в мире, именно он сегодня принимает на себя ответственность за необходимые для будущего изменения, заметил Вячеслав Володин. В этом, добавил он, нет никакого парадокса.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Парламент обеспечивает механизм публичного диалога и демократического представительства интересов, верховенства права и защиты прав граждан", – подчеркнул спикер Госдумы. Он отметил, что в современных условиях эти принципы становятся все более востребованными, в том числе и в международной политике. В частности, это доказал прошедший в Москве Международный форум "Развитие парламентаризма", участие в котором приняли 850 гостей из 132 стран мира.

Володин отметил, что это уже второй такой форум, проводимый по инициативе Госдумы. "Формат оказался востребованным, вызвал большую заинтересованность со стороны зарубежных коллег", – рассказал он. Так, всего за год число участников на уровне глав парламентов увеличилось в два раза.

Председатель нижней палаты российского парламента заметил, что если раньше еще могли возникать вопросы о том, насколько вообще может быть интересна тема развития парламентаризма, то сейчас ответ стал более чем очевиден. Межпарламентский диалог необходим, подчеркнул он. И сегодня перед ним стоят пять конкретных задач.

"Первая задача – необходимость преодоления кризиса международного права", – отметил Володин.

По словам спикера Госдумы, решить первую задачу возможно только основываясь на коллективных, а не односторонних решений. Для такой работы важнейшими становятся принципы невмешательства в дела других стран и равноправного диалога.

"Сегодня одной из наиболее опасных тенденций мировой политики является целенаправленный подрыв и демонтаж институтов международного права", – заметил Вячеслав Володин в своей статье для "Российской газеты". Фундаментальные принципы Устава ООН оказываются задвинут на задний план, а порой и вовсе не учитываются.

"Торговые" и "санкционные" войны, а также попытки США навязать свое законодательство под видом легитимной нормы в международных делах являются попытками наделить себя правом устанавливать для других членов международного сообщества собственные нормы. "По сути, это не что иное, как разгул бесправия", – заметил Володин. С другой стороны, по его словам, в этом явлении можно усмотреть черты "правового империализма".

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Серьезности происходящему добавляет угроза разрушения общей правовой системы. На фоне научного, технологического и экономического прогресса этот процесс рискует отбросить мир назад, во времена "естественного состояния" международных отношений. Английский философ Томас Гоббс, напомнил спикер Госдумы, определял этот этап развития человечества как "войну всех против всех".

Таким образом, речь идет об угрозах мировой стабильности, которые неприемлемы не только для России, но и для подавляющего большинства мирового сообщества. Именно поэтому в центре внимания парламентариев все чаще оказывается вопрос преодоления кризиса международного права.

"В решении этой задачи ключевое значение имеет именно законодательная работа", – рассказал Володин.

Вторая задача межпарламентского диалога также тесно связана с глобальными трансформациями. Речь идет об обеспечении парламентских механизмов для обсуждения и принятия решений. Спикер Госдумы напомнил, что современный мир движется в сторону многополярности, что требует максимального согласования интересов всех участников международного процесса.

Необходимо гарантировать каждой стране защиту присущего конкретно ей пути развития, суверенитета и собственной демократической модели. "И здесь прямая коммуникация между национальными парламентами разных стран – это действенный инструмент, подкрепленный волей избирающих свои парламенты людей", – отметил Вячеслав Володин в своей статье.

В этой связи встает вопрос об эффективности межпарламентского сотрудничества. Его развитию мешает целый ряд накопленных проблем и сдерживающих факторов. Одним из них является беспредметность некоторых межпарламентских контактов, так называемый "парламентский туризм".

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Однако еще большую угрозу для межпарламентского сотрудничества несет в себе другая крайность – политизация межпарламентских институтов и попытки превращениях этих площадок в арену для блоковой конфронтации. По мнению спикера Госдумы, искусственное навязывание конфронтационных подходов в межпарламентском изменении свидетельствует о попытке втянуть в конфликт сами народы.

Характерным примером может послужить Парламентская ассамблея Совета Европы. "Предполагалось, что ПАСЕ станет оплотом принципов парламентаризма", – напомнил Володин. Однако именно эта структура в какой-то момент отошла от положений Устава Совета Европы настолько далеко, что превратилась в "слабое звено" системы межпарламентских институтов.

Речь идет о практикующемся в ПАСЕ принципе дискриминации национальных делегаций, блокировании конструктивного диалога и попытках заткнуть рот оппонентам с помощью административного ресурса. Однако здравый смысл все же возобладал. В ПАСЕ была принята резолюция о гарантиях прав национальных делегаций.

Российская сторона приветствует это решение, однако понимает, что политизированность Парламентской ассамблеи Совета Европы пока не преодолена.В частности, России пытаются навязать мониторинг ПАСЕ, что по сути является такой же дискриминацией. "Его пытаются представить как оговорку, создать иллюзию неполноценности возвращения полномочий российской делегации", – объяснил спикер Госдумы.

"Необходимо в межпарламентском диалоге исходить из приоритетов согласования интересов, учета и уважения всех мнений", – добавил он.

Третьей задачей межпарламентских отношений является обеспечение интересов граждан, а также укрепление взаимного доверия. "Очевидно, что люди в разных странах мира вовсе не хотят кризисов, конфликтов, конфронтации", – рассказал Володин. Поэтому, заметил он, так важно на международном уровне не допускать роста конфликтного потенциала и всеми силами содействовать гармонизации отношений.

В мире ощущается запрос на поиск объединяющих тем для продвижения более справедливого и демократичного мироустройства. Для продвижения такой партнерской логики и предназначена парламентская дипломатия.

Четвертая задача межпарламентского сотрудничества представляет собой совместное противодействие глобальным угрозам. В частности, речь идет о борьбе с международным терроризмом. Одержать победу в этой борьбе можно только усилиями всех без исключения государств. При этом перед парламентариями в этом процессе стоит конкретная задача – герметично закрыть все "лазейки" в правовом регулировании разных стран.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

"Например, отдельные террористические организации могут признаваться террористическими в одних странах и легально существовать в других. Это недопустимо", – объяснил спикер Госдумы. По его словам, международному сообществу необходимо выработать единую трактовку и определение террористических организаций. Также надо стремиться к созданию единого реестра подобных группировок.

Также глобальными угрозами, с которыми человечество должно бороться сообща, являются незаконная миграция и наркотрафик. "Депутаты на этом направлении работы обладают широкими возможностями, которые должны быть реализованы", – рассказал Вячеслав Володин. Он добавил, что в этом вопросе речь идет об обмене опытом правового регулирования этих вопросах, а также о гармонизации законодательства в тех сферах, где это действительно необходимо.

"Наконец пятая, но, пожалуй, одна из самых актуальных задач межпарламентского диалога – формирование правовой базы будущего при переходе мировой экономики и социального развития в новую цифровую эпоху", – отметил спикер Госдумы.

На сегодняшний день это направление становится одним из магистральных для межпарламентского сотрудничества. Особенно важен здесь обмен лучшими практиками, а также совместная выработка эффективных законодательных решений.

Дискуссии, которые состоялись в Москве на форуме "Развитие парламентаризма" показали, что в международном сообществе сложился консенсус относительно базового ориентира законодателей в цифровую эпоху. "В основе ее должен остаться человек и его права", – подчеркнул Володин.

Развитие новых технологий требует обеспечения защиты цифрового суверенитета стран. Некоторые из них, в числе которых оказалась и Россия, становятся жертвами атак на объекты инфраструктуры. Многие государства также сталкиваются с попытками кибервмешательства в свои внутренние дела. Большую угрозу представляет собой распространение недостоверной информации и фальшивых новостей.

"Ответ на эти вызовы также находится в плоскости правового регулирования", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Также, по его словам, важной темой межпарламентского диалога остаются вопросы влияния цифровых технологий на политику, работу парламентов и законотворческую практику. В перспективе технический прогресс поможет обогатить демократию новыми инструментами прямого волеизъявления. В конечном счете речь идет об укреплении легитимности демократических институтов.

В условиях стремительных перемен, происходящих в мире, важно действовать на опережение и продвигать инновации в вопросах национального и международного правового регулирования. Эта задача стоит, в первую очередь, перед парламентами.

Все задачи, о которых рассказал в своей статье для "Российской газеты" Вячеслав Володин, были в центре внимания участников Международного форума "Развитие парламентаризма". Благодаря открытости и демократичности мероприятие становится эффективной площадкой для укрепления взаимодействия парламентов разных стран.

"Все мы разные, но в этом как раз и наше преимущество. Только уважая многообразие традиций, культур, региональной специфики и интересов каждого участника мы сможем обеспечить развитие наших стран", – заключил спикер Госдумы.

Автор: Геннадий Куприянов9 июля 2019, 10:31

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