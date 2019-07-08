Володин: Госдума примет решение по Грузии во вторник
Депутаты предложат правительству России запретить поставки
грузинских вина и вод в нашу страну. Кроме того, отметил Володин, на Совете
обсуждалось прекращение денежных переводов с территории России в кавказскую
республику.
"Мы считаем недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента", - подчеркнул спикер Госдумы.
Володин отметил, что сегодня по объему денежных переводов Россия занимает первое место. Причем за последние пару лет эти объемы выросли в полтора раза, достигнув в прошлом году 641 миллиона долларов.
По словам спикера, к этой сумме нужно прибавить доходы, которые получает Грузия от продажи вина и вод в нашей стране, а также от туризма. "Получится порядка 10% от внутреннего валового продукта, который Грузия в целом получает как государство", – уточнил Володин.
К кризису провела затеянная из-за океана провокация, но разобраться в ситуации грузины должны сами, уверен спикер. Оскорблять наших граждан и президента не позволительно, подчеркнул Володин.
Говоря о ситуации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, спикер Госдумы назвал принятую в ней резолюцию недружественной по отношению к нашему государству. "Мы платим в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ более €200 тысяч, Грузия – €1,5 тысячи. Но при этом нарушают все нормы, правила, регламенты", – возмутился председатель нижней палаты.
Напомним, накануне один из телеведущих на телеканале "Рустави 2" начал свою авторскую программу с ругани в адрес президента России. Произошедшее свидетельствует о том, что ситуация в Грузии продолжает ухудшаться, констатировал Вячеслав Володин.
"Постоянное провоцирование конфликта с Россией, дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, цель которых – свержение действующей власти", – сказал спикер Госдумы.
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