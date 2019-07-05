Эксперты поддержали призыв Володина к единороссам изменить поведение

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал "дефилирующих по политическому подиуму" единороссов прислушаться к простым людям. В экспертном сообществе поддержали позицию председателя нижней палаты. Чтобы убедить в чем-то избирателя, партийное руководство должно доказать, что действительно этого хочет, отметил политолог Аббас Галлямов.



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