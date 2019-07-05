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Политика

Эксперты поддержали призыв Володина к единороссам изменить поведение

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал "дефилирующих по политическому подиуму" единороссов прислушаться к простым людям. В экспертном сообществе поддержали позицию председателя нижней палаты. Чтобы убедить в чем-то избирателя, партийное руководство должно доказать, что действительно этого хочет, отметил политолог Аббас Галлямов. 
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По его словам, руководство страны могло бы периодически указывать партийцам не недопустимость той или иной модели поведения. "Общественное мнение может зафиксировать эти попытки и в какой-то мере удовлетвориться ими", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

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Володин посоветовал единороссам спуститься с политического подиума на землю

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Галлямов подчеркнул, что в данном случае важна декларация о намерениях. "Чтобы убедить избирателя в чем-то, партийное руководство должно доказать, что она (партия. – Прим. ред.) действительно этого хочет", – заключил эксперт.

Поддержал позицию спикера и политолог Дмитрий Фетисов. Он отметил, что в последнее время фраза "спуститься на землю" в отношении ряда высоких партийных чинов звучит часто. "Володин прав, делая акцент на этой фразе. Тем более, что к этому принципу он призывает давно", – написал Фетисов в своем Telegram-канале.

"Спуск на землю" – первое, что может вернуть партии позиции", – уверен эксперт.

Ранее в беседе с "Газетой.ру" спикер Госдумы призвал "забравшихся на политический подиум" партийцев "спуститься на землю и слушать людей". Об этом председатель нижней палаты заявил по итогам политической конференции "Единой России", которая прошла в пятницу, 5 июля.

Вячеслав Володин выразил согласие с премьер-министром Дмитрием Медведевым. "Правильно он сказал, что "Единая Россия" должна быть открытой партией, единороссы должны общаться с людьми, решать их проблемы. Необходимо спуститься с политического подиума на землю, научиться разговаривать с людьми, слышать их и искать решение проблем, которые они поднимают", – сказал спикер Госдумы.

По его словам, это касается всех: и тех, кто избирался по одномандатным округам, и прошедших по партийным спискам.

Автор: Федор Лопырев5 июля 2019, 19:39

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