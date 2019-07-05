"ЕР" усовершенствует внутрипартийные праймериз

"Единая Россия" подготовит к партийному съезду предложения по улучшению процедуры предварительного голосования. Помимо прочего, кандидаты на участие в праймериз должны будут предоставить примеры оказанной гражданам помощи и реализованных социальных проектов, рассказал депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета партии Виктор Селиверстов.



По его словам, желающий принять участие в праймериз кандидат должен заполнить онлайн-заявку на сайте предварительного голосования. В ней будут отражаться новые критерии.

Так, претенденты должны будут указать основные инициативы, с которыми выдвигаются, а также показать примеры реализованных социальных проектов, непосредственной помощи людям, участия в работе партии, отметил депутат на политической конференции "Единой России".



После этого кандидат проходит регистрацию и далее действует по стандартной процедуре предварительного голосования. При этом весь процесс остается открытым, победителей по-прежнему выбирают граждане, сказал Селиверстов.

"Дополнительный критерий отбора будет свидетельствовать о том, что кандидат не просто подал документы, но и ведет активную работу с людьми не только в период избирательной кампании", – подчеркнул парламентарий.

Все предложения по улучшению праймериз будут проработаны, заверил единоросс. Подготовленные материалы будут обсуждаться на партийном съезде, сказал Селиверстов.

В Москве 5 июля проходит ежегодная политическая конференция "Единой России". В совместном заседании высшего и генерального совета партии участвуют 450 человек. В преддверии мероприятия было объявлено о создании сервиса "Нацпроекты глазами людей", который поможет наладить связь с гражданами и адресно их информировать.

Напомним, последнее на сегодняшний день предварительное голосование "Единой России" состоялось 26 мая. В нем приняли участие 4,5 тысячи кандидатов.

"ЕР" – единственная партия в стране, которая определяет своих претендентов на выборы по итогам народного волеизъявления. Граждане сами решают, кто из единороссов, по их мнению, достоин бороться за важные посты.