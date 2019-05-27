В праймериз "ЕР" участвовало рекордное число молодых людей

В этом году в предварительном голосовании "ЕР" приняло участие самое большое число молодых людей в возрасте до 35 лет за все время процедуры. По словам главы координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) Дениса Давыдова, на выборы в заксобрания и административные центры претендуют 1760 молодых кандидатов.

прочитано 335 раз Это 38% от всех кандидатов, отметил Давыдов. "Среди регионов, где более половины участников – молодежь, – Республики Северная Осетия – Алания и Калмыкия, Пензенская, Мурманская и Сахалинская области", – уточнил он.

ПО ТЕМЕ На праймериз "Единой России" работают 2802 участка Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР" Помимо заксобраний и административных центров, прошли праймериз по отбору кандидатов в органы местного самоуправления. На участие в таких выборах претендуют около 11 тысяч человек в возрасте до 35 лет. Наибольшую активность проявили Краснодарской край (5,2 тысячи), Башкирия (2002 кандидата) и Брянская область (728 претендентов), пояснил глава координационного совета МГЕР. В праймериз особая роль принадлежит кадровому проекту единороссов "ПолитСтартап", подчеркнул Давыдов. По его словам, наставники ведут с подопечными постоянные консультации, общаются с ними лично или онлайн. Накануне "Единая Россия" провела день предварительного голосования для тех, кто намерен выдвигаться от партии на выборах депутатов заксобраний, административных центров и органов местного самоуправления. "ЕР" – единственная партия в стране, которая проводит праймериз. В голосовании участвовали 4,5 тысячи претендентов, были открыты 2802 счетных участка. Осенью этого года пройдут выборы в 45 регионах. В 18 будут выбирать высших должностных лиц, в 13 – депутатов заксобраний, в 22 – депутатов административных центров. В трех субъектах Федерации состоятся выборы руководителей административных центров, в 14 – в органы местного самоуправления. Также состоятся досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Всего будет замещен 38 231 мандат.

27 мая 2019, 13:02 Автор: Иван Поляков