В праймериз "ЕР" участвовало рекордное число молодых людей
Это 38% от всех кандидатов, отметил Давыдов. "Среди
регионов, где более половины участников – молодежь, – Республики Северная
Осетия – Алания и Калмыкия, Пензенская, Мурманская и Сахалинская области",
– уточнил он.
Помимо заксобраний и административных центров, прошли праймериз по отбору кандидатов в органы местного самоуправления. На участие в таких выборах претендуют около 11 тысяч человек в возрасте до 35 лет. Наибольшую активность проявили Краснодарской край (5,2 тысячи), Башкирия (2002 кандидата) и Брянская область (728 претендентов), пояснил глава координационного совета МГЕР.
В праймериз особая роль принадлежит кадровому проекту единороссов "ПолитСтартап", подчеркнул Давыдов. По его словам, наставники ведут с подопечными постоянные консультации, общаются с ними лично или онлайн.
Накануне "Единая Россия" провела день предварительного голосования для тех, кто намерен выдвигаться от партии на выборах депутатов заксобраний, административных центров и органов местного самоуправления. "ЕР" – единственная партия в стране, которая проводит праймериз. В голосовании участвовали 4,5 тысячи претендентов, были открыты 2802 счетных участка.
Осенью этого года пройдут выборы в 45 регионах. В 18 будут выбирать высших должностных лиц, в 13 – депутатов заксобраний, в 22 – депутатов административных центров. В трех субъектах Федерации состоятся выборы руководителей административных центров, в 14 – в органы местного самоуправления.
Также состоятся досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. Всего будет замещен 38 231 мандат.
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