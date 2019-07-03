Путин дал высокую оценку форуму "Развитие парламентаризма"

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Среда 3 июля
Лента новостей
19:02
Александр Масляков вляпался в грязный скандал
18:48
Единую электронную очередь в детсады закрепят законодательно
18:38
Ирина Шейк испытывает терпение бывшего возлюбленного
18:29
WhatsApp и Instagram стали недоступны в России
17:35
Подсадил на "вискарик": Клара Новикова призналась в любви к алкоголю
16:24
Манси впервые расшифровали таинственные знаки на перевале Дятлова
15:56
В мире появился новый смертельный вирус
15:42
Кино осиротело: умер Панин
15:41
"Это нечто": Семенович разнесли за отсутствие вкуса
15:12
Сексуальная Анна Нетребко снялась без юбки
14:52
Urban Beauty Weekend пройдет в парке Красная Пресня
14:48
"Лучше бы вообще не пели": разъяренный Разин заткнул Кудрявцеву и Чехову
14:40
Стало известно о свадьбе Арнтгольц и Богатырева
14:32
Инопланетяне наступают: огромная туча напугала жителей Подмосковья
14:10
"Никогда этого не забуду!": Седокова получила хлесткую пощечину от близких подруг
14:07
Загитова и Медведева попали под прицел допинг-службы
13:59
В торговом центре Тюмени устроили стрельбу
13:36
Ученые раскрыли неожиданную пользу мороженого
13:30
"Зачем спать со стариком?": Сябитова рассказала о плюсах гостевого брака
13:06
Больная раком актриса Яковлева: Метастазы пошли в мозг
13:04
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 июля 2019 года
12:44
20-летняя официантка поставила жизнь под угрозу в погоне за мечтой
12:38
Известный рэпер избил прохожего в Стокгольме (видео)
12:31
В "ЕР" попросили Генпрокуратуру и СК взять на контроль дело врачей из Калининграда
12:23
Под Уфой водитель иномарки сбил невнимательного пешехода
12:21
"Оторву голову!": взбешенная Исаева кричит из-за туров на могилу "святой" Началовой
12:20
"Где грудь?": раздетую Глюк'oZу закидали грязью
12:08
Смерть Баскова уничтожила Киркорова
12:06
Макарская показала большой живот после слов об уходе от мужа
11:59
Стала известна главная причина смерти россиянок
11:44
"Рыба-клоун": бесцеремонный Кадони "опустил" Гришаеву
11:35
Расфуфыренную Цымбалюк-Романовскую уложили в самом центре Москвы
11:27
54-летняя Белуччи культурно отшила 36-летнего любовника
11:15
Столичные аэропорты задержали и отменили десятки рейсов
11:01
WADA заподозрило почти 300 российских спортсменов в употреблении допинга
10:54
Опухшая Волочкова не может спать из-за дикой боли
10:53
Разин вывел на чистую воду алчную врушку Бузову
10:52
Опубликованы первые кадры полного солнечного затмения
10:50
"Серая мышь!": беспринципная Савельева оголилась после родов
10:30
Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
10:19
"Хватит наживаться на Юле!": Исаева ведет в суд родителей Началовой
10:16
"Меня возьмет любой": Бузова рассказала о контакте с толпой футболистов
10:14
Умер аниматор студии Disney
10:07
Муж откровенно о ссоре Пугачевой и Вайкуле
09:52
В Сети появилось интимное видео Брежневой и Меладзе
09:50
Хабенскому подожгли руку
09:38
Пышная грудь Канделаки свела народ с ума
09:27
Шарапова с треском провалилась на Уимблдоне
09:02
"С разворота по оператору": увлекшийся Харламов избил помощника (видео)
08:55
Создатель Ford Mustang скончался в возрасте 94 лет
08:39
Панайотова назвали отцом будущего ребенка Успенской
08:21
Алибасов разоблачил ложь Первого канала
08:00
"Ручки шаловливые": Солнцев заткнул нудную Темникову
06:04
Маркл и принц Гарри рассказали о пережитом ужасе
04:07
Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом
02:05
"Эй, холопы, подвиньтесь": Пугачеву распекли за хамский поступок
00:03
"Летальный исход": на умирающей Хлебниковой поставили крест
23:26
Известный американский спортсмен умер при загадочных обстоятельствах
22:40
Единственную толстовку принцессы Дианы продадут с молотка
21:52
Оппозицию уличили в шантаже власти на выборах в Мосгордуму
21:51
"Все разрушено": люди в шоке после атаки на Крымский мост
21:50
Сотрудницу Россельхознадзора в Петербурге поймали на краже креветок и рыбы
21:44
Страшно исхудавшую Джоли забрали со съемок в больницу
20:55
Путин отправил Шойгу в Североморск
20:41
Бондарчука развели на миллионы
20:28
Российский олигарх арендовал на юбилей "Форт Боярд"
19:49
Путин экстренно вызвал Шойгу после гибели моряков
19:08
Полковник полиции сбежала из Ростова в Грузию
18:49
Форум "Развитие парламентаризма" станет ежегодным
18:36
В Петербурге более 50 человек отравились шаурмой
18:24
"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
17:44
Турки начали завоевывать Москву
17:38
"Отдельная категория": народным артистам дадут привилегии после скандала с Пугачевой
17:21
Володин: К каждой стране нужен свой подход
16:58
Эксперт назвал главное преимущество форума "Развитие парламентаризма"
16:50
"Групповуха?": Бледанс развлеклась с толпой полуголых мужиков прямо на пляже
16:48
Ротару и Повалий пригласили ублажить Лукашенко с сыном
16:42
Минздрав Франции признал электронные сигареты эффективным средством борьбы с курением
16:41
"Как я разжирел": изменившийся Корчевников высказался о своем состоянии
16:38
14 моряков погибли при пожаре в глубоководном аппарате
16:11
Украинцы похвастались убийством защитника Донбасса во время перемирия (видео)
16:11
Разин вмазал зарвавшейся Пугачевой
16:08
Рейтинг оппозиции в Москве не более 6% – ВЦИОМ
15:48
Басков со слезами попрощался с умершим отцом (видео)
15:38
Володин назвал самый важный закон июня
15:37
Орбакайте променяла Пугачеву на гей-шабаш с Киркоровым
15:08
Неузнаваемую Порошину сняли в объятиях известного актера
15:07
"Пример для подражания": мокрую Кудрявцеву обласкали с ног до головы
15:01
Под Москвой таксист снес двухметровый забор
14:53
"Все, как ты любишь": вдова залила могилу умершего от цирроза Яковлева алкоголем
14:45
"Когда тебя жестоко обманули": Боня стала жертвой розыгрыша
14:42
Женщину выгнали из самолета за слишком глубокое декольте
14:30
Знаменитая певица откровенно о раке и самоубийстве сына
14:20
Обнаружена связь между инфарктами и типами женской фигуры
14:18
Подлость и цинизм: во МХАТе сорвали фото Дорониной
13:55
Кожевникова борется за здоровье детей
13:47
Охранник "Пятерочки" задушил покупателя
13:44
Сделано объявление о начале новой войны на Украине
13:22
Находчивый житель Подмосковья похитил машину при помощи эвакуатора
13:13
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 июля 2019 года
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему растет популярность форума "Развитие парламентаризма"
"Быстрый хайп?": почему о группе "Тату" вспоминают спустя 20 лет
Украинский певец нелепо оправдался за признание Крыма российским
Страшное горе: умер Басков
Володин предложил создать единый список террористических организаций
Внучка Ротару закрутила шашни с богатым иностранцем
Политика

Путин дал высокую оценку форуму "Развитие парламентаризма"

Владимир Путин. Фото: duma.gov.ru
Международный форум "Развитие парламентаризма" доказал свою востребованность и значимость. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на итоговом пленарном заседании мероприятия. Организованный Госдумой форум собрал более 800 законодателей и экспертов из 132 стран. 
прочитано 361 раз

Форум проходит второй раз и доказал свою востребованность и значимость, а также актуальность и важность межпарламентского диалога, отметил Путин. "В таком широком сотрудничестве, в открытом и свободном обмене мнениями, в укреплении доверия и поиске взаимопонимания остро нуждается современный мир", – подчеркнул глава государства.

ПО ТЕМЕ

Парламентарии всего мира выступили против санкций

Почему растет популярность форума "Развитие парламентаризма"

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Законодатели из разных стран мира обсуждали борьбу с терроризмом, бедностью и неравенством, экологические проблемы, развитие цифровой экономики и многие другие темы.

Повестку форума президент России назвал сложной и противоречивой, наполненной реальными угрозами. Ответить на эти вызовы эффективно можно только при осознании угроз всем мировым сообществом, уверен Путин.

Законодатели наделены полномочиями выражать волю своих народов, действовать в интересах людей, отметил российский лидер. Главной миссией парламентской дипломатии Путин назвал продвижение объединительной и конструктивной повестки, развитие экономических и гуманитарных связей между странами и укрепление доверия между народами.

Вячеслав Володин и спикер парламента Словакии Андрей Данко. Фото: duma.gov.ru

До итогового пленарного заседания в рамках форума прошла конференция "Россия – Африка". Законодатели обсудили развитие отношений России и стран континента. Мероприятие состоялось в преддверии российско-африканского саммита. Он пройдет по инициативе Владимира Путина 24 октября в Сочи.

Второй международный форум "Развитие парламентаризма" проходил с 1 по 3 июля. В эти дни Москва стала главной мировой площадкой для межпарламентского диалога. В российскую столицу съехались законодатели со всех уголков планеты – всего более 800 парламентариев и экспертов.

По сравнению с прошлым годом количество участников выросло в два раза, в том числе спикеров национальных парламентов. В 2018 году в работе форума участвовали 19 глав национальных парламентов, в этом году – 41. Также гостями форума стали представители 14 межпарламентских организаций. 

В рамках мероприятия состоялась серия двусторонних встреч Вячеслава Володина с законодателями из африканских стран. Спикер Госдумы провел переговоры с главами парламентов Египта, Марокко, Анголы, Конго, Эфиопии, Замбии и других государств.

Автор: Иван Поляков3 июля 2019, 18:00

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Ты трус!": известный политик врезал наглецу Зеленскому
В Кремле раскрыли детали секретных переговоров Путина по крушению MH17
"Народ жаждет мести": Порошенко отправляют за решетку
"Можем попросить": Лукашенко предложил Белоруссии войти в состав России

Шоу-бизнес

Цискаридзе о травле Волочковой: Человек не имеет права вести себя как скот
Кино осиротело: умер Панин
"Это нечто": Семенович разнесли за отсутствие вкуса
Сексуальная Анна Нетребко снялась без юбки

Проишествия

"Падальщики": украинцы глумятся над трагедией российской подлодки
В Нижневартовске во время пожара произошел взрыв (видео)
В Иркутской области страшный потоп унес жизни двух человек (видео)
В США жестоко убили россиянку с двумя детьми

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

Разин вывел на чистую воду алчную врушку Бузову

Продюсер рассказал, кто стоит за звездой
Шоу-бизнес

Смерть Баскова уничтожила Киркорова

Поп-король принес соболезнования
Шоу-бизнес

Алибасов разоблачил ложь Первого канала

Продюсер намерен подать иск в суд
Шоу-бизнес

"Ручки шаловливые": Солнцев заткнул нудную Темникову

Шоумен советует певице извлечь пользу из скандала

Гороскоп

Венец безбрачия: каким знакам зодиака не везет в любви
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на июль 2019

Фоторепортажи

20-летняя официантка поставила жизнь под угрозу в погоне за мечтой
Горячая сестра Лободы взбудоражила своим обнаженным телом
Эффектная Ходченкова побила известную модель
Подтянутый Путин на G20 затмил постаревшего Трампа

Спорт

"Меня возьмет любой": Бузова рассказала о контакте с толпой футболистов
Глушаков исполнил зажигательную лезгинку на тренировке "Ахмата" (видео)
Осужденные дебоширы Кокорин и Мамаев готовятся к большим переменам
Итальянская звезда биатлона сокрушила "полуголым" снимком

Регионы

Российские войска переброшены в зону наводнения после срочного поручения Путина
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru