Путин дал высокую оценку форуму "Развитие парламентаризма"
Форум проходит второй раз и доказал свою востребованность и
значимость, а также актуальность и важность межпарламентского диалога, отметил
Путин. "В таком широком сотрудничестве, в открытом и свободном обмене
мнениями, в укреплении доверия и поиске взаимопонимания остро нуждается
современный мир", – подчеркнул глава государства.
Законодатели из разных стран мира обсуждали борьбу с терроризмом, бедностью и неравенством, экологические проблемы, развитие цифровой экономики и многие другие темы.
Повестку форума президент России назвал сложной и противоречивой, наполненной реальными угрозами. Ответить на эти вызовы эффективно можно только при осознании угроз всем мировым сообществом, уверен Путин.
Законодатели наделены полномочиями выражать волю своих народов, действовать в интересах людей, отметил российский лидер. Главной миссией парламентской дипломатии Путин назвал продвижение объединительной и конструктивной повестки, развитие экономических и гуманитарных связей между странами и укрепление доверия между народами.
До итогового пленарного заседания в рамках форума прошла конференция "Россия – Африка". Законодатели обсудили развитие отношений России и стран континента. Мероприятие состоялось в преддверии российско-африканского саммита. Он пройдет по инициативе Владимира Путина 24 октября в Сочи.
Второй международный форум "Развитие парламентаризма" проходил с 1 по 3 июля. В эти дни Москва стала главной мировой площадкой для межпарламентского диалога. В российскую столицу съехались законодатели со всех уголков планеты – всего более 800 парламентариев и экспертов.
По сравнению с прошлым годом количество участников выросло в два раза, в том числе спикеров национальных парламентов. В 2018 году в работе форума участвовали 19 глав национальных парламентов, в этом году – 41. Также гостями форума стали представители 14 межпарламентских организаций.
В рамках мероприятия состоялась серия двусторонних встреч Вячеслава Володина с законодателями из африканских стран. Спикер Госдумы провел переговоры с главами парламентов Египта, Марокко, Анголы, Конго, Эфиопии, Замбии и других государств.
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