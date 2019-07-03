Россия и Африка взяли курс на сближение
"Это будет первая полноформатная российско-африканская
встреча на высшем уровне, не имеющая прецедентов в истории отношений России с
африканскими государствами, включая советский период, хотя в то время отношения
были очень активными", – отметил спикер Госдумы.
Отношения России и государств Африки всегда были основаны на равноправии и принципе невмешательства в дела суверенных стран, подчеркнул Володин. "Цель этой конференции – определить пути этого развития", - подчеркнул законодатель. Он отметил, что эта работа уже началась в рамках второго форума "Развитие парламентаризма".
Москва заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с государствами континента, сказал спикер Госдумы, обращаясь к гостям форума. Речь идет о военно-технической кооперации, взаимодействии в борьбе с терроризмом, обеспечении кибербезопасности, а также о сотрудничестве в машиностроении, современных технологиях, сельском хозяйстве, энергетике.
По словам Володина, Африка играет заметную роль в международных делах, чему способствует прогресс стран континента в экономической и социальной сферах. В качестве примера спикер Госдумы привел интеграционные проекты Африканского союза и Сообщества развития Юга Африки.
Новые перспективы для сотрудничества России и Африки открывает сопряжение этих процессов с проектами Евразийского экономического союза и ШОС, уверен председатель нижней палаты. Он напомнил о подготовке к подписанию меморандума о взаимодействии Евразийской экономической комиссии с Африканским союзом.
Доказательством активного развития отношений России со странами континента служит растущий торговый оборот. В прошлом году он превысил 20 миллиардов долларов, увеличившись на 17,2% по сравнению с 2017 годом. Показатель хороший, но недостаточный, указал спикер.
"Нам предстоит еще многое сделать, в том числе в парламентском измерении, для наращивания торгово-экономического взаимодействия", – сказал Володин.
Для этого было бы правильно использовать межпарламентские коммуникации, налаживать контакты российских и африканских бизнесменов, сказал спикер Госдумы.
"Хорошей площадкой для этого могут стать форумы с участием парламентариев, представителей делового, экспертного сообществ, институтов гражданского общества. Приоритетом межпарламентской работы должна стать поддержка совместных бизнес-проектов и сближение законодательства в сфере защиты инвестиций, государственных гарантий", – добавил законодатель.
Он призвал собравшихся на форуме парламентариев к гармонизации законодательства, чтобы бизнес в России и странах Африки мог чувствовать себя одинаково уверенно.
Также спикер Госдумы указал на важность развития гуманитарных проектов.
"Учитывая, что в Африканском союзе создан Панафриканский университет, объединяющий ведущие вузы государств Африки, открываются новые возможности сотрудничества с крупными российскими вузами", – отметил Володин.
Гармонизацию законодательства и сотрудничество в научно-образовательной сфере спикер Госдумы предложил обсудить в ходе конференции. Он призвал к законодательной поддержке программ в области русского языка и обеспечению подготовки учителей русского языка из стран Африки.
Напомним, помимо конференции "Россия-Африка" в рамках форума "Развитие парламентаризма" состоялась серия двусторонних встреч Вячеслава Володина с законодателями из африканских стран. Спикер Госдумы провел переговоры с главами парламентов Египта, Марокко, Анголы, Конго, Эфиопии, Замбии и других государств.
Второй международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. В российскую столицу прибыли более 800 законодателей и экспертов.
Число гостей форума в этом году увеличилось в два раза: в работе площадки участвуют законодатели из 132 стран, из них – 41 спикер национальных парламентов. Годом ранее были представлены 96 стран-участниц и 19 председателей.
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