Почему России важно развивать отношения с Африкой

В рамках организованного Госдумой второго международного форума "Развитие парламентаризма" в Москве прошла конференция российских и африканских законодателей. Мероприятие состоялось накануне саммита России и стран Африки, который пройдет в октябре в Сочи по инициативе президента Владимира Путина. У Москвы и государств континента большой потенциал в развитии отношений в сфере энергетики, безопасности, а также гуманитарных проектов, уверен политический аналитик Леонид Поляков.



"Африка – непростой, но динамично развивающийся континент, - отметил эксперт в беседе с "Дни.ру". – Там есть немало потенциальных кризисов, которые могут почувствовать на себе и Европа, и Азия".



Политолог указал на важность комплексного диалога и тесного сотрудничества России и Африки. Москва, отметил Поляков, заинтересована в экономической кооперации со странами континента, в том числе в сфере энергетики, добычи полезных ископаемых.

Эксперт также призвал не забывать про представительства африканских стран в Организации Объединенных Наций. Дружественные отношения с государствами континента помогут России доносить свою позицию до других стран в Генеральной ассамблее и Совете безопасности, отметил эксперт.

Поляков напомнил про выступление на форуме "Развитие парламентаризма" представительницы парламента Намибии, которая поблагодарила Россию за многолетнюю помощь в развитии экономики и культуры.

"Укрепление гуманитарно-дружественных связей, помимо прочего, это серьезный вклад в выстраивание мира, основанного не на корыстном расчете, а на общечеловеческих, гуманитарных ценностях – мира более безопасного", – уверен эксперт.

Присутствие России на континенте в качестве надежного партнера и друга может помочь сгладить местные конфликты, Москва способна играть посредническую роль, отметил Поляков. "В тесном диалоге возникает меньше ситуаций, чреватых конфликтами, которые могут привести к серьезным кризисам, в том числе локальным и региональным войнам", – пояснил эксперт.

Форматы, подобные конференции "Россия – Африка", необходимо использовать в дальнейшем, уверен Поляков. Это могли бы быть конференции России и стран Латинской Америки, России и государств Юго-Восточной Азии, предположил аналитик.

"Такой формат позволяет сконцентрироваться на взаимоотношениях между нашей страной и отдельными регионами или даже континентами, выяснить взаимный интерес, наметить пути сотрудничества и выйти на новые проекты, которые будут укреплять глобальную безопасность, снижать разрыв между бедными и богатыми странами", – резюмировал политолог.

Напомним, помимо конференции "Россия – Африка", в рамках форума "Развитие парламентаризма" состоялась серия двусторонних встреч Вячеслава Володина с законодателями из африканских стран. Спикер Госдумы провел переговоры с главами парламентов Египта, Марокко, Анголы, Конго, Эфиопии, Замбии и других государств.

Второй международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. В российскую столицу прибыли более 800 законодателей и экспертов.

Число гостей форума в этом году увеличилось в два раза: в работе площадки участвуют законодатели из 132 стран, из них – 41 спикер национальных парламентов. Годом ранее были представлены 96 стран-участниц и 19 председателей.