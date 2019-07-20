Путин отчитал чиновников за плохую работу в Иркутской области

Президент Владимир Путин остался недоволен работой чиновников по устранению последствий наводнения в Иркутской области. Российский лидер заявил, что информированность граждан организована плохо.
"Сами слышали: [люди] не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить", – приводит слова президента ТАСС.
Глава государства также указал на проблемы, связанные с распределением гуманитарной помощи и возведением жилья и инфраструктуры. Владимир Путин пообещал лично проконтролировать ход восстановительных работ в Иркутской области.
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