Парламентарии всего мира выступили против санкций
Принятие санкций противоречит демократическим ценностям и принципам международного права, подчеркнули законодатели 132 стран, участвующих в работе форума. Участники мероприятия осудили односторонние методы решения международных споров, применение санкционного давления и силы.
Межпарламентские институты и площадки недопустимо использовать для политических провокаций и экстремизма, подчеркнули парламентарии. Они призвали применять межпарламентское сотрудничество для совершенствования мировой экономики, решения актуальных глобальных проблем и укрепления международного торгового партнерства.
Также законодатели заявили о необходимости объединения усилий в противодействии фальшивым новостям, за расширение гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в области здравоохранения, науки, образования, культуры, спорта.
Второй международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. В российскую столицу прибыли более 800 законодателей и экспертов со всех уголков планеты.
По сравнению с прошлым годом число гостей форума увеличилось в два раза. В работе площадки участвуют законодатели из 132 стран, из них – 41 спикер национальных парламентов. Годом ранее были представлены 96 стран-участниц и 19 председателей.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать форум ежегодным.
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