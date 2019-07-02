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Политика

Оппозицию уличили в шантаже власти на выборах в Мосгордуму

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Иванко Игорь
На сайте Change.org появилась петиция от имени ряда общественников и деятелей культуры с требованием допустить оппозиционных кандидатов на сентябрьские выборы в Мосгордуму. В экспертном сообществе происходящее назвали попыткой давления и шантажа власти. 
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Авторы петиции обращаются к главе Центризбиркома Элле Памфиловой и руководителю столичной избирательной комиссии Валентину Горбунову. Среди подписавшихся – деятели культуры и общественники, известные симпатиями к либеральным взглядам. Среди них Артемий Троицкий, Виктор Шендерович.

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По мнению инициаторов обращения, власти Москвы "готовы использовать максимальное количество имеющихся у них рычагов для недопуска неподконтрольных мэрии кандидатов до выборов". Они потребовали от столичной мэрии допустить до голосования всех оппозиционных кандидатов.

"Если все перечисленные либеральные деятели так пекутся за своих кандидатов, почему они не выступали в их поддержку раньше и не призывали ставить за них подписи?" – задается вопросом политический аналитик Константин Костин.

Появление петиции за несколько дней до окончания сбора подписей он назвал странным. "До этого все представители несистемной оппозиции заявляли, что они подписи соберут, у них хороший темп, профессиональные сборщики", – сказал эксперт в беседе с корреспондентом "Дни.ру".

Видимо, что-то пошло не так, предположил аналитик. Бравурные заявления сменились жалобами на большое количество подписей, обвинения в адрес властей, которая якобы чинит препятствия, говорит Костин.

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Никеричев Андрей

Публикация петиции выглядит пиар-ходом, отметил политолог. Он подчеркнул, что собравшие подпись кандидаты и так будут зарегистрированы. Эксперт напомнил о выборах в муниципальные депутаты в 2017 году. Никто оппозиции препятствий не чинил, просто требования на муниципальных выборах ниже, чем в Мосгордуму, пояснил Костин.

Для опытных политиков, желающих представлять москвичей в столичном парламенте, эти требования вполне преодолимы, уверен эксперт.

Появление петиции он назвал попыткой давления и шантажа власти.

"Это несправедливо и недемократично. Власти в любом случае будут действовать по закону. Не исключено, что оппозиция таким образом хочет отчитаться перед кем-то за не очень эффективно потраченные деньги", - заключил политолог.

Оппозиция неадекватно интерпретирует трудности со сбором подписей, уверен политолог Дмитрий Орлов. По его мнению, либеральная оппозиция оказалась не в состоянии эффективно работать над сбором подписей. Публикацию петиции эксперт назвал публичным давлением на избирательные комиссии и власть в целом.  

"Если власть поддастся на это давление, под угрозой окажутся и закон, и равенство прав кандидатов, и простая логика, в соответствии с которой собрать пять тысяч подписей для адекватного кандидата, известного и располагающего ресурсами, – вполне решаемая задача", – подчеркнул Орлов. 

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется в соответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатных округах. За пару месяцев до голосования рейтинг оппозиционных кандидатов не превышает 6%, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Автор: Иван Поляков2 июля 2019, 21:52

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