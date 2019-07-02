Володин: К каждой стране нужен свой подход
"Когда не учитывают ни традиции, ни особенности
государств, их национальный состав и с одинаковым лекалом подходят ко всем
странам, кроме напряжения это ничего не вызывает", – сказал председатель нижней
палаты. Спикер предостерег от политиканства и навязывания стандартов, не
имеющих отношения к демократии.
Володин и Боттино согласились, что отношения между Россией и Уругваем динамично развиваются. "Нас связывают хорошие экономические взаимосвязи, которые мы хотели бы развивать и в будущем", – отметила гость форума.
Законодатель передала спикеру Госдумы приглашение посетить Уругвай и поучаствовать в заседании ПАРЛАСУР – межпарламентского объединения стран Южной Америки.
Только за прошлый год двусторонняя торговля с Уругваем выросла на 33%, указал Володин. Спикер поблагодарил коллегу за то, что Уругвай выступил против антироссийских санкций.
По его словам, в рамках форума "Развитие парламентаризма" может быть подписано соглашение о сотрудничестве с Центральноамериканским парламентом (ПАРЛАСЕН).
В Москве с 1 по 3 июля проходит второй Международный форум "Развитие парламентаризма", организованный Госдумой. Популярность мероприятия во всем мире растет: в этом году в российскую столицу съехались представители 132 стран – всего более 800 парламентариев и экспертов, среди них – 41 спикер национальных парламентов.
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