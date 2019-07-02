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Политика

В ОБСЕ поприветствовали возвращение России в ПАСЕ

Илкка Канерва. Фото: duma.gov.ru
Возвращение России в ПАСЕ – очень важный сигнал. Об этом в ходе организованного Госдумой II Международного форума "Развитие парламентаризма" заявил почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва. 

Продолжение: Володин назвал самый важный закон июня
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"Разрешите поздравить Совет Европы с решением проблемы, как вернуть российскую делегацию в ПАСЕ", – сказал парламентарий на заседании секции, посвященной проблемам международной безопасности.

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Возвращение российских законодателей к работе в ПАСЕ Канерва назвал важным сигналом для сегодняшнего дня. Парламентарии могут и должны играть роль в решении актуальных мировых проблем, уверен он.

С Канервой согласился представитель Масстрихтской школы управления Рене Ван дер Линден, возглавлявший ПАСЕ в 2005-2008 годах. Национальные парламенты зачастую "чрезмерно смотрят внутрь своей страны", посетовал он.

Важно, уверен он, чтобы люди понимали, что на будущее их стран влияет происходящее в других государствах. "В одной стране происходят одни процессы, но их последствия мы видим в других странах", - отметил гость форума "Развитие парламентаризма".

Поддержал возвращение России в ПАСЕ и спикер парламента Словакии Андрей Данко. "Я рад, что голоса словацких депутатов способствовали этому", – сказал он. 

Россия вновь начала принимать участие в работе ПАСЕ 26 июня, когда организация приняла резолюцию о подтверждении полномочий нашей страны. Права российской делегации были восстановлены в полном объеме.

В Москве с 1 по 3 июля проходит второй Международный форум "Развитие парламентаризма", организованный Госдумой.

Популярность мероприятия во всем мире растет: если в прошлом году на форуме побывали 19 спикеров национальных парламентов, то в этом – 41. В 2018 году в работе площадки участвовали представители 96 стран, в 2019 – 132 государств.

Всего на второй форум "Развитие парламентаризма" прибыли более 800 парламентариев и экспертов, среди них – делегации 14 межпарламентских организаций, семь из них возглавляют руководители.

Фото: duma.gov.ru

В рамках форума во вторник, 2 июля, начнет работу парламентская конференция "Россия – Африка". Кроме того, проходят двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с зарубежными коллегами.

Автор: Иван Поляков2 июля 2019, 12:27

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