Михаил Конев: Илья Яшин использовал служебное положение для агитации

Кандидат в депутаты Московской городской думы Михаил Конев обвинил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина в использовании официального сайта совета депутатов для продвижения своей политической программы на выборах. Это, уверен он, ничто иное как использование своего служебного положения.

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