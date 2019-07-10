Нарушил обещания: Путин рассказал о скверном поступке пустослова Обамы
Российский лидер отметил, что есть вещи, о которых Кремль не говорит публично. По словам Путина, договоренности, которые были достигнуты в свое время в телефонном разговоре с Бараком Обамой, с американской стороны не были исполнены. Уточнять детали президент не стал.
Отметим, что, когда Барак Обама стоял у власти, режим Петра Порошенко на Украине рушился, а на юго-востоке страны началась настоящая война. В итоге американский лидер позвонил Путину и попросил Кремль принять меры, чтобы не допустить эскалации боевых действий в Донбассе. Политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что целью того незапланированного общения была попытка администрации президента США снять с себя ответственность за возможное возобновление масштабных боевых действий на Украине, передает НСН.
В свою очередь американист Юрий Рогулев считает, что конфликт между Киевом и Москвой из-за вмешательства в дела Украины было не единственной ошибкой Барака Обамы на посту президента США. По его словам, глава Белого дома не смог добиться во внутренней политике того, что мог бы сделать. В частности, это касается его реформы здравоохранения.
Еще один просчет БаракаОбамы, уже во внешней политике, это военное вмешательство в гражданскую войну в Ливии. Кроме того, у экс-президента США испортились отношения и с Израилем и Ираком.
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