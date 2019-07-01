Парламентарии Африки поддержали Россию на международной арене
Роль России и президента Владимира Путина на международной арене высоко оценил председатель Палаты депутатов парламента Марокоо Хабиб Аль-Малики. Москва укрепляет принципы безопасности, борется за верховенство права во всем мире, отметил парламентарий.
"Это заставляет нас разделять принципы внешней политики России, которые, нельзя забывать, лежат, в том числе, в основе ООН", – сказал Аль-Малики на встрече с Володиным.
Законодатель пригласил своего российского коллегу посетить Марокко. Спикер Госдумы с благодарностью принял приглашение.
Парламентарии должны вместе преодолевать современные вызовы, уверен Вячеслав Володин. "Это касается принятия модельных законов, гармонизации законодательства в решении вопросов противодействия терроризму, наркотрафику", – отметил спикер Госдумы в беседе с главой Национальной ассамблеи Анголы Фернанду Да Пиедаде Диаш душ Сантушем.
Российско-африканская конференция в рамках форума "Развитие парламентаризма" послужит развитию отношений Москвы и стран континента, уверен председатель Национальной ассамблеи Замбии Патрик Матибини. Законодатель дал высокую оценку проходящему в российской столице мероприятию.
Парламентарии двух стран обсудили сотрудничество в сфере медицины, образования, сельского хозяйства, технологий. По словам Володина, у России и Замбии серьезный потенциал для развития отношений.
Большое впечатление форум "Развитие парламентаризма" произвел и на главу парламента Республики Конго Изидора Мвубу. Он напомнил, что президент страны выступал на пленарном заседании Госдумы в мае этого года.
II Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. Мероприятие проходит с глобальным размахом: в российскую столицу съехались законодатели из 132 двух стран – более 800 парламентариев и экспертов, среди них 41 спикер.
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