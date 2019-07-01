Россия и Пакистан создадут межпарламентскую комиссию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Национальной ассамблеи Пакистана Асаду Кайсеру создать межпарламентскую комиссию высокого уровня. Переговоры законодателей прошли в рамках II Международного форума "Развитие парламентаризма". Масштабное мероприятие организовано Госдумой.



Володин и Кайсер обсудили укрепление двустороннего сотрудничества Москвы и Исламабада, развитие новых межпарламентских форматов, включая подготовку третьей Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции и четвертого совещания глав парламентов стран Евразии.



В ходе встречи Володин предложил Кайсеру создать комиссию высокого уровня между Госдумой и Национальной ассамблеей Пакистана. Председатель нижней палаты поручил проработать этот вопрос зампреду Госдумы и профильным комитетам нижней палаты.

В свою очередь Кайсер отметил, что Пакистан заинтересован в развитии отношений с Россией в сфере энергетики, в том числе атомной, а также обороны, культуры и образования. Отношения между двумя парламентами носят регулярный характер, подчеркнул высокий гость.

Ранее на встрече с главой Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом спикер Госдумы предложил создать единый перечень террористических организаций. Это необходимо, чтобы исключить лазейки в законодательстве и гарантированно привлечь экстремистов к ответственности

II Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит с 1 по 3 июля в Москве. Интерес к мероприятию во всем мире растет. В этом году в российскую столицу прибыли более 800 парламентариев и экспертов из 132 стран, включая 41 спикера, а также делегации межпарламентских организаций.