Россия и Пакистан создадут межпарламентскую комиссию
Володин и Кайсер обсудили укрепление двустороннего
сотрудничества Москвы и Исламабада, развитие новых межпарламентских форматов,
включая подготовку третьей Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая,
Ирана, Пакистана, России и Турции и четвертого совещания глав парламентов стран
Евразии.
В ходе встречи Володин предложил Кайсеру создать комиссию высокого уровня между Госдумой и Национальной ассамблеей Пакистана. Председатель нижней палаты поручил проработать этот вопрос зампреду Госдумы и профильным комитетам нижней палаты.
В свою очередь Кайсер отметил, что Пакистан заинтересован в развитии отношений с Россией в сфере энергетики, в том числе атомной, а также обороны, культуры и образования. Отношения между двумя парламентами носят регулярный характер, подчеркнул высокий гость.
Ранее на встрече с главой Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом спикер Госдумы предложил создать единый перечень террористических организаций. Это необходимо, чтобы исключить лазейки в законодательстве и гарантированно привлечь экстремистов к ответственности
II Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит с 1 по 3 июля в Москве. Интерес к мероприятию во всем мире растет. В этом году в российскую столицу прибыли более 800 парламентариев и экспертов из 132 стран, включая 41 спикера, а также делегации межпарламентских организаций.
8 июля певице исполнилось бы 45 лет
Артистка объявила сенсационную новость
Борьба с катаклизмом продолжается
В Сети появились сенсационные данные
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему хохлушкам нельзя верить...
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Где в России не хотят работать?????
Как вам презик Зеленский?
Барановская
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Маленький член
Родители выдают замуж
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Сколько можно прожить без секса?
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Большие соски что делать?
Переспать за машину?
Когда пьяный поднимает руку
Хочу быть содержанкой
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Оливковое или подсолнечное?
Соврала про возраст
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
В следующий раз платишь ты
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Пукаю
Скандал со свекровью
Кончает за 4 минуты
ягоды во время диеты
Можно ли загорать беременной?
Не связывайтесь с водолеями