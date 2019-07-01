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Политика

Спикер парламента Словакии: Мы рады возвращению России в ПАСЕ

Андрей Данко. Фото: duma.gov.ru
Спикер парламента Словакии Андрей Данко выступил на открытии II Международного форума "Развитие парламентаризма", который проходит в Москве под эгидой Госдумы. Законодатель поздравил нашу страну с возвращением к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).   
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Россия должна участвовать в обсуждении и решении глобальных проблем и общих вызовов, уверен Данко. "Нас обрадовало то, что Россия снова может принимать полноценное участие в работе ПАСЕ", – сказал спикер парламента Словакии.  

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Европе нужна Россия, без диалога с Москвой невозможно решать основные вызовы современности, подчеркнул Данко. "Я рад, что голоса словацких депутатов способствовали этому", – добавил он.  

Такие мероприятия, как Международный форум "Развитие парламентаризма", говорят о том, что Москва готова к диалогу со всеми странами, уверен Данко. 

Участников форума поприветствовал и глава Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп. По его словам, парламентская дипломатия начала играть очень важную роль и проведение форума "Развитие парламентаризма" является наглядным примером.  

Мустафа Шентоп. Фото: duma.gov.ru

Высокий гость выразил надежду, что мероприятие укрепит связи Москвы и Анкары. Он также призвал парламентариев всех стран вместе противостоять международному терроризму и экстремизму, повышать роль институтов мирового права.  

Форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. Инициатором мероприятия является Госдума.  

В работе площадки участвуют законодатели со всех уголков планеты: более 800 парламентариев и экспертов представляют 132 страны.  

В числе участников – 41 спикер национальных парламентов, делегации 14 межпарламентских организаций, семь их них возглавляют руководители.  

Фото: duma.gov.ru

В частности, на форум прибыл глава Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп, председатель Парламентской конференции Балтийского моря Йорген Петтерсон, глава Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон и другие законодатели. Освещают работу форума более 400 российских и иностранных журналистов.    

В центре внимания парламентариев – актуальные вопросы международной безопасности, экологическая повестка, молодежная политика, развитие цифровой экономики и многое другое. 

На полях форума состоятся двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателями парламентов зарубежных стран. 

Автор: Иван Поляков1 июля 2019, 13:06

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