Россия вернулась в ПАСЕ

Российская делегация снова будет представлена в ПАСЕ в полном составе. Такое постановление приняла Парламентская ассамблея Совета Европы в среду.

В заявлении организации сказано, что Россия должна "без проволочек" вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и другими комитетами ПАСЕ. В российском Минфине в свою очередь заявили о готовности выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы.