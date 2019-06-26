Россия вернулась в ПАСЕ

Российская делегация снова будет представлена в ПАСЕ в полном составе. Такое постановление приняла Парламентская ассамблея Совета Европы в среду.
В заявлении организации сказано, что Россия должна "без проволочек" вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и другими комитетами ПАСЕ. В российском Минфине в свою очередь заявили о готовности выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы.
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