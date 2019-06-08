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Политика

Белорусы создают народный трибунал для противостояния Лукашенко

Фото: www.globallookpress.com
Позиции нынешнего президента Белоруссии Александра Лукашенко становятся все более шаткими. Так, один из видных деятелей оппозиции заявил, что для борьбы с национальным лидером создают народный трибунал.
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Белорусская оппозиция предприняла очередной стратегический шаг. Доведенный народ собирает деньги и создает партизанские отряды для борьбы с властью.

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О создании народного трибунала объявил оппозиционный активист Николай Автухович. По его словам, инициатива ставит главное целью "изменение системы власти и восстановление законности". Для финансирования этой работы он объявил сбор средств.

Оппозиционер призвал белорусов выступить против "преступной власти, которая узаконила диктатуру в Беларуси, называя ее брендом страны". Стоит отметить, что пока не очень понятно, как будет работать новый механизм борьбы с властью. Правда, пока из него не очень понятно, как он будет работать. Автухович заявил о том, что будет создан некий народный трибунал, который "рассмотрит конкретную вину каждого из пособников режима".

Точно известно лишь то, что работать борцы за власть собираются на пожертвования. Многие оппозиционеры сочли заявление Николая Автуховича недостаточно конкретным. На просьбы журналистов конкретизировать свой план он заявил, что пока не может этого сделать в целях конспирации, передает издание UDF.by.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Конституцию Белоруссии ожидают серьезные изменения. Что на деле означают для страны амбиции Батьки, объяснил политолог Валерий Карбалевич. "Он хочет провести эти изменения ради своего преемника. А ему он не хочет оставлять ему те огромные полномочия, которые имеет сам. Поэтому можно предположить, что после 2025 года, по размышлениям Лукашенко, в Беларуси будет новый президент", – рассказал эксперт.

8 июня 2019, 13:09
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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