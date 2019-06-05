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Политика

Зеленский настраивает Лукашенко против России

Александр Лукашенко. Фото:president.gov.by
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму, возглавлявшего страну с 1994 по 2005 годы, своим представителем на трехсторонней встрече в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе. Опытный политик попытался настроить президента Белоруссии Александра Лукашенко против России.
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По мнению некоторых экспертов, Владимир Зеленский не просто продолжает агрессивную антироссийскую внешнюю политику Петра Порошенко, но и переплюнул своего предшественника. Для активных действий президенту Украины требуются союзники. И, кажется, политик попытался "завербовать" Александра Лукашенко.

Прибывший в Минск представитель Владимира Зеленского в контактной группе по решению украинского кризиса Леонид Кучма заявил, что Киев рассчитывает на помощь "персонально" Александра Лукашенко в решении проблем Украины, передает портал UDF.by. Что кроется за этим предложением, для экспертов, погруженных в политические вопросы, разгадать не составило труда.

Аналитики отмечают, что позиция Киева в отношении кризиса в Донбассе нацелена не на разрешение конфликта, а на нанесение максимально возможного ущерба Москве. Для этого политики идут на самые разные ухищрения, начиная от позиционирования России как одной из сторон конфликта и заканчивая предъявлением целого вороха невыполнимых и противоречащих друг другу и международному законодательству требований.

Таким образом, просьба Кучмы к Лукашенко о помощи Украине на самом деле скрывает в себе предложение выступить против России. О том, какое решение примет президент Белоруссии, неизвестно. С одной стороны, политик любит широко обсуждать свои противоречия с руководством России. С другой – Минск находится практически в полной экономической зависимости от Москвы, что сильно сужает Алесандру Лукашенко пространство для маневра.

Автор: Геннадий Куприянов5 июня 2019, 18:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Палестинец Пилигрим
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«И что же такое косметология?» – спросил я. «Косметологи, – объяснили мне, – старух превращают в молодух!» Вот тут-то я и вспомнил, что тоже видел как-то одну пожилую «молодуху» с горизонтальным шрамом на лбу. «Что с ней, бедной ?» – спросил я потом у одного её знакомого. «Ничего страшного, – ответил он. – Она сделала пластическую операцию, чтобы на лице натянулась кожа и исчезли морщины». А я-то подумал, что несчастная бабушка попала в аварию и перенесла серьёзное хирургическое вмешательство. До чего же доходят нынешние люди!
— Сегодня, геронда¹, косметику грехом не считают.
— Да, это я уже понял. Недавно встретил одну женщину, с которой был знаком раньше. Прежде она была подобна ангелу, а сейчас, размалёванную, я её даже не узнал. «Бог, – сказал я ей, – сотворил всё очень премудро, но в отношении тебя допустил одну большую ошибку». – «Почему, отче ?» – удивилась она. «Потому, – говорю, – что не «украсил» тебя синевой под глазами! Это была Его ошибка! Других-то людей Он сотворил красивыми, но с тобой просчитался! Неужели ты сама не понимаешь, несчастная? Ведь всей этой косметикой ты себя уродуешь! Всё равно что берёшь византийскую икону и в разных местах пачкаешь её краской, малюешь, портишь. Так что же, будем мазать краской образ Божий (себя самих)? Представь, что художник написал красивую картину, потом пришёл человек, ничего не смыслящий в живописи, схватил кисточку и наставил на картине разных аляповатых мазков, то есть изуродовал произведение искусства. Ты делаешь то же самое. Этой косметикой ты всё равно что говоришь Богу: «Ты, Боже мой, сделал меня плохо. Я исправлю Твою ошибку». Помню ещё одну женщину. Она пришла ко мне с красными ногтями – длиннющими, как у ястреба, и начала просить: «Мой ребёнок тяжело болен. Помолись, отче. Я тоже молюсь, но...» – «Что ты там молишься! – перебил я её. – Такими когтищами ты наносишь раны Христу! Чтобы ребёнок выздоровел, постриги сперва свои ногти. Ради здоровья своего ребёнка сделай, по крайней мере, это: обрежь ногти и смой с них краску». – «А можно я покрашу их белым лаком, отче?» – «Я тебе говорю: очисти свои ногти от краски и подстриги их. Сделай хоть какую-то жертву ради здоровья своего ребёнка. Да что же это такое, а? Ведь если бы так было надо, то Бог изначально создал бы тебя с красными ногтями...» – «Так, значит, я покрашу их белым лаком, отче ?» Ух, уморила. «Да, – подумалось мне, – дождётесь вы здоровья – и ты, и твой ребёнок... » Больше всего духовно «простужает» детей мать, когда она не одета в скромность сама и вдобавок старается «ощипать», лишить скромности своих собственных чад. Кто-то может быть не очень красивым или иметь какое-нибудь увечье. Бог знает, что это духовно помогает ему. Ведь Бога больше заботит не тело, а душа. У всех нас есть достоинства, но и какие-то небольшие изъяны, недостатки. Это даже не крест, а маленькие крестики. Эти крестики помогают нам в спасении души». — Святой старец Паисий Святогорец
¹геронда - старец.
Палестинец Пилигрим
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Можно ли женщинам ходить в Брюках?
прот. Дмитрий Смирнов
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О женщинах в Брюках (мужских штанах)
прот. Дмитрий Смирнов и Березовский
<цензура>=-z2PH7Y2Vl0

Изобличение заблуждения протоиерея Смирнова

Вова Голубкин
4 апр 2016
Действия
Про женскую косметику, одежду и стрижку волос.

«Ты, Боже мой, сделал меня плохо. Я исправлю Твою ошибку».

«На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, <цензура> мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий делающий сие». — Библия, Второзаконие 22:5

Косметика – пятна на образе Божием.
«Как-то при беседе с блаженной Пелагией Рязанской у нас зашел разговор о том, что женский пол любит себя ухорашивать да приукрашивать. Полюшка прямо сказала, что это грех пред Богом. А от последующих ее слов я даже ужаснулся, но расспрашивать подробнее не стал, побоялся. Поля слепенькая сказала: «Скоро эти приукрашивания приведут к тому, что женщины будут подобны бесам! Наступает предантихристово время, когда народ окончательно лишится того самого разума, без которого душу не спасти. Наступает время искажения образа Божия!.. И опять скажу — это вина молчащего духовенства! Ведь если становишься священником это значит сам берешь на себя всю ответственность за нравственность твоего народа и будешь держать ответ пред Богом за гибель человеческих душ!» — Святая блаженная Пелагия Рязанская

«Славочка сказал, что «Мировой правитель разрешит все пороки и всех развратит вседозволенностью. Он будет говорить людям, что «Богу, мол, не нужно, чтобы люди сдерживали себя, что всё создано как раз для того, чтобы всем этим наслаждаться». Одураченные люди будут возмущаться тем, что их якобы "неправильно" учила Святая Церковь. Они примут лжеучение мирового правителя о том, что Богу "не нужны были" посты, воздержание и благочестивая жизнь. И все начнут наслаждаться пороками. Бесстыдство при антихристе превзойдёт все границы. Славочка за сердце держался, когда говорил о том, до какого падения дойдут женщины. Он говорил: «Мамочка, какие бессовестные тётеньки! Какие они развратные! И одежда на них - никакая! Что они себе позволяют!» Славу особенно поражала раздетость женщин, он сказал, что «Они почти раздетые будут». Женщины потеряют всякий стыд. Они станут предаваться распутству и будут гордиться этим. Когда Славочка мне об этом рассказывал, то он даже с иронией изображал поведение и слова этих женщин: «Ах, ах, мамочка, я же этого достойна! Ах, ах!» Слава сказал, что «У них всё будет с выгодой» - одна выгода будет на уме этих женщин. Его очень это поражало, и он печалился, когда видел до какого крайнего бесстыдства дойдут женщины при антихристе». — Из книги «Посланный Богом»

«Приверженцы Антихриста будут ходить раздетыми. Христиане же будут одеты прилично. По церковным канонам женщина не должна носить мужское одевание. По одежде человека видно его духовное состояние». — Святой Архимандрит Гавриил Ургебадзе

«Со скорбью говорила матушка схимонахиня Нила о женщинах и девушках, которые ходят в брюках:
— Нельзя женщинам надевать мужскую одежду, а мужчинам — женскую. За это отвечать придется перед Господом. Сами не носите и других останавливайте. Когда матушка произносила эти слова, одна из присутствующих подумала: «А что плохого, если я на огороде работаю в брюках, так ведь удобнее». Матушка тут же отреагировала на этот помысел:
— И ты на огороде ходишь в штанах, не делай этого, особо ответишь!» — Святая схимонахиня Нила

«И знайте, женщины, носящие брюки, во время грядущей войны будут призваны в армию — и немногие живыми вернутся». — Святая схимонахиня Нила

«Про парикмахерские говорила, что тот, кто делает прически, грех ложится на нее, кто делает. Потому что она идет, привлекает мужчин... весь этот грех на нее и ложится, кто делал». — Святая схимонахиня Антония

«На войну заберут всех, кто ходит в брюках, даже старушек, которые ходят в брюках. Все погибнут они на войне. Женщина не должна носить брюки, а должна носить платок и юбку. Кто красится: ресницы красит, ногти красит. Вот, например, ногти покрасила, на каждом пальчике - 40 врагов¹, 40 бесов¹. На ногах - так же, на руках – так же, ресницы – так же, губы – так же, брови - так же. Мать таких детей, что она приносит в дом? Она приносит скорби только в дом, к столу, а не благодать. И если бы прозорливый старец глянул под стол – сколько она принесла этой бесовщины, сколько их там прыгает. А это всё попадает в рот детям и всем, кто сотрапезничает за столом, которые едят пищу без благословения». — Святая схимонахиня Антония

¹ 40 врагов, 40 бесов. — Злые духи (враги, бесы) бывают разных размеров и форм. Вот например святой отрок Вячеслав говорил: «Мамочка, есть такие духи – страшненькие, маленькие как картошка. Но они ничего сделать не могут. Они только топают, шумят и хлопают». Еще Славочка сказал: «Злые духи, на низшем их уровне – они очень сильно матерятся, и мат – это разговорная речь злых духов». А бывает мощный полтергейст, – по словам отрока – он может и убить человека: злые духи лишают человека кислорода, человек задыхается и умирает от инфаркта или инсульта. Славочка сказал, что «Сначала человек начинает от этого задыхаться, а потом ему врачи уже ставят такой диагноз». — Из книги «Посланный Богом»

«Женщине ни в коем случае не положено рядиться под мужчину. Если женщина носит брюки, то Господь сокращает ей век. Ничего мужского нельзя носить. Если женщина ходит без платка, то впоследствии голова будет болеть. А кто волосы стрижет, то она как бритая ходит». — Святой схиигумен Алексий Шумилин

«Почему каждая вторая, третья, четвертая женщина не может родить, молока у них нет? — Это потому, что женщины одели на себя мужскую одежду». — Святой старец Игумен Гурий

«Из-за облучения со спутников будут болеть головы, поэтому нужно всем крестить голову, начиная с затылка на лоб и справа налево. Особенно это облучение будет влиять на женщин – им нужно днем и ночью носить платочки». — Святой старец Игумен Гурий

«Говорил схиархимандрит Христофор, что люди одеваться будут по-другому, ососбенно женщины, женщины будут мужские головы носить, стричься будут, - это всё будет вражье, не Божье. К женщинам в брюках относился очень плохо... Он не мог выносить этого, говорил: Это всё одеяние вражье». — Святой схиархимандрит Христофор

«А в другой раз в храм зашла женщина в прозрачном, просвечивающем, открытом платье и прошла туда, где маленький алтарь. Батюшка Христофор как раз вышел из алтаря, приложился к иконе св. Николая
Угодника, увидел её и говорит:
— Что я в трусах к вам выйду, что вы в храм пришли - одно и тоже». — Из книги «Схиархимандрит Хрисофор»

«Схиархимандрит Христофор говорил, что сейчас идёт такой гнев Божий на землю, что поспивались, посгулялись, поскурились, женщины влезли в мужскую одежду, и старая и малая стали брюки носить. Все они, - батюшка как-то так выражался, - ну, с ума посходили, это, говорил, очень плохо, нельзя этого делать, женщина должна быть женственной, в юбочке или платьице. Это – смертный грех, нельзя этого делать. И пьют, и курят, и такой разврат, что такого разврата никогда не было. Вот как Содом и Гоморра погибли за разврат, вот также и нас сожжёт Господь огнём, этот мир сожжёт. Такие крупные города, как Москва, Питер, погибнут и всё благословлял уходить из городов в деревню» Из книги «Схиархимандрит Христофор»

«Схиархимандрит Христофор: «Носи всегда платочек. Женщина да всегда бывает в платке...
«Дальше он стал говорить о том, что относилось лично ко мне. А затем:
— Губы не крась. Помада отвратительна, в помаде - собачий жир и плацента, ... а ты причащаешься.
Я удивилась:
— Да-а? - и тут же выбросила из кармана помаду». — Из книги «Схиархимандрит Христофор»

— Вот девочка стоит, вот та девочка... с кем она пришла? А ведь на ней крестика-то нету, идите, купите крестик.
Пошли, купили ей крестик, надели, и батюшка её исповедовал. Я пела на клиросе, смотрю: подходит на исповедь девочка в брюках лет 13-14. Батюшка ей так нежно говорит:
— Девочка, с кем ты пришла? Пойди за ящик (свечную лавку), попроси там платочек и сделай из него себе юбочку, а тогда подойдешь ко мне.
Я думала, она не пойдёт, девочка-то большая. Смотрю, нет её и нет, потом подходит: на ней юбка из большого платка с крупными розами. Поисповедалась, и батюшка говорит ей:
— Ты так в храм никогда не ходи, в храм так не ходят, это ж не улица.
И девочку причастили. — Из книги «Схиархимандрит Христофор»

«Женщины стригутся, красятся, губная помада сделанная на убиенных младенцах¹, на абортированных младенцах это сырье, а вы себе в рот её - едите и глотаете. Едите что? — Совершаете ритуал сатанинский... Как сатанисты на крови, так и вы на убиенных младенцах. Крашенные, "мудрые", "красивые" - для ада». — Святой иеромонах Василий Новиков

¹ сделанная на убиенных младенцах — В некоторых образцах губной помады, действительно нашли следы человеческих эмбрионов.

«До какого же безобразия докатились сегодня люди! Нынешние женщины делают себе разные химические завивки и волосы у них стоят дыбом – как всё равно накрахмаленные. А как они пахнут! Просто аллергия начинается. Видя мирскую женщину, по-мирски украшенную, по-мирски пахнущую, я испытываю внутреннее отвращение. Как-то мне сказали, что одна особа поехала в Германию учиться косметологии. «И что же такое косметология?» – спросил я. «Косметологи, – объяснили мне, – старух превращают в молодух!»
(Продолжение следует наставление протоиерея Смирнова на путь истинный)
<цензура>
Гость
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А Лукашенко что - маленький глупый мальчик, которого можно "настроить":
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