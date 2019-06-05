Зеленский настраивает Лукашенко против России
По мнению некоторых экспертов, Владимир Зеленский не просто продолжает агрессивную антироссийскую внешнюю политику Петра Порошенко, но и переплюнул своего предшественника. Для активных действий президенту Украины требуются союзники. И, кажется, политик попытался "завербовать" Александра Лукашенко.
Прибывший в Минск представитель Владимира Зеленского в контактной группе по решению украинского кризиса Леонид Кучма заявил, что Киев рассчитывает на помощь "персонально" Александра Лукашенко в решении проблем Украины, передает портал UDF.by. Что кроется за этим предложением, для экспертов, погруженных в политические вопросы, разгадать не составило труда.
Аналитики отмечают, что позиция Киева в отношении кризиса в Донбассе нацелена не на разрешение конфликта, а на нанесение максимально возможного ущерба Москве. Для этого политики идут на самые разные ухищрения, начиная от позиционирования России как одной из сторон конфликта и заканчивая предъявлением целого вороха невыполнимых и противоречащих друг другу и международному законодательству требований.
Таким образом, просьба Кучмы к Лукашенко о помощи Украине на самом деле скрывает в себе предложение выступить против России. О том, какое решение примет президент Белоруссии, неизвестно. С одной стороны, политик любит широко обсуждать свои противоречия с руководством России. С другой – Минск находится практически в полной экономической зависимости от Москвы, что сильно сужает Алесандру Лукашенко пространство для маневра.
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