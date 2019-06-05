Отправленного в отставку Лукашенко загнали в угол

Эксперты считают, что президента Белоруссии Александра Лукашенко заставят пойти на серьезные уступки России в вопросе интеграции. Однако о том, каким будет финальный итог этой работы, судить пока рано.

Александра Лукашенко уже успели "отправить" в отставку несколько раз. О его незавидной политической судьбе говорят общественные настроения, проблемы во внешней и внутренней политике и другие весомые факторы. Однако пока он находится в должности президента Белорусии и именно от его решений зависит дальнейшая судьба страны.

Многие эксперты считают, что Лукашенко оказался загнан в угол в вопросе интеграции с Россией и будет вынужден пойти на серьезные уступки Москве. Обновленная программа работы Союзного государства должна быть готова к 21 июня. "Каким будет результат переговоров, предсказать сложно. Но, думаю, Минск будет сопротивляться", – цитирует издание "Завтра твоей страны" политолога Андрея Федотова.

Однако серьезным препятствием для любой попытки демарша со стороны Минска является факт его практически полной экономической зависимости от Москвы. Получать российские деньги и одновременно проводить антироссийскую политику у Александра Лукашенко долго не получится, каким бы талантливым политиком он ни был.

При этом для белорусского руководства идеальным вариантом считается "оставить все как есть". Однако никаких аргументов, чтобы ситуация развивалась именно по такому сценарию, Минск предоставить не может. Максимум, на что Александр Лукашенко может рассчитывать в такой позиции – некий компромиссный вариант.

"Среднее" решение – это вариант между катастрофически плохим и тем, что было полгода-год назад. Для Беларуси это в любом случае ухудшение", – считает Андрей Федотов. Вопрос, по мнению эксперта, заключается только в том, на какие именно уступки в конечном итоге пойдет загнанный в угол Александр Лукашенко.

