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Политика

Саакашвили поймал Порошенко за гадким занятием

Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Фото: Дни.ру
Одиозный политик Михаил Саакашвили продолжает борьбу за место в украинской политике. Он уверен, что все проблемы на этом пути ему создает бывший президент Украины Петр Порошенко.
прочитано 783 раза

Центральная избирательная комиссия Украины отказала партии Михаила Саакашивили "Движение новых сил" в регистрации для участия в досрочных выборах в Верховную раду. В пресс-службе ведомства объяснили, что были вынуждены принять такое решение из-за того, что выдвижение кандидатов в депутаты проходило с нарушениями устава.

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Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

Однако Михаил Саакашвили нашел другого виноватого в своих проблемах. Он уверен: за решением ЦИК стоит бывший президент Украины Петр Порошенко, передает сайт "ТВ Центр". Саакашвили напомнил, что экс-глава государства не в первый раз вставляет ему палки в колеса. Оба политика пытаются закрепиться во властных структурах и у обоих есть претензии друг к другу.

Действительно, проблемы в отношениях Петра Порошенко и Михаила Саакашвили начались давно. Бывший президент Грузии прибыл на Украину в качестве одного из "варягов" – иностранных специалистов, которые должны были привести страну к светлому будущему.

По оценкам экспертов, из этой плеяды Михаил Саакашвили оказался не только самым ярким, но и самым скандальным. Возглавив Одесскую область, политик взял курс на борьбу за европейский путь развития страны, однако быстро оказался в оппозиции к Петру Порошенко.

Все закончилось тем, что экс-президент и экс-губернатор был лишен украинского гражданства и выгнан из страны. За этими решениями стоял тогдашний президент Украины. И Михаил Саакашвили уверен, что Петр Порошенко по-прежнему продолжает ему гадить.

Автор: Геннадий Куприянов24 июня 2019, 13:34

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Государственные преступники Порошенко и Саакашвили предстанут перед судом и трибуналом за военные преступления и гибель мирных людей.
Гость
Ответить
Спасибо тому, кто показал мне этот прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/F610H5 Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
отец Стахий
Ответить
придумайте что нибудь поинтереснее. Например, Порошенко улетел на Луну...
1

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