Саакашвили поймал Порошенко за гадким занятием

Одиозный политик Михаил Саакашвили продолжает борьбу за место в украинской политике. Он уверен, что все проблемы на этом пути ему создает бывший президент Украины Петр Порошенко.

Центральная избирательная комиссия Украины отказала партии Михаила Саакашивили "Движение новых сил" в регистрации для участия в досрочных выборах в Верховную раду. В пресс-службе ведомства объяснили, что были вынуждены принять такое решение из-за того, что выдвижение кандидатов в депутаты проходило с нарушениями устава.

Однако Михаил Саакашвили нашел другого виноватого в своих проблемах. Он уверен: за решением ЦИК стоит бывший президент Украины Петр Порошенко, передает сайт "ТВ Центр". Саакашвили напомнил, что экс-глава государства не в первый раз вставляет ему палки в колеса. Оба политика пытаются закрепиться во властных структурах и у обоих есть претензии друг к другу.

Действительно, проблемы в отношениях Петра Порошенко и Михаила Саакашвили начались давно. Бывший президент Грузии прибыл на Украину в качестве одного из "варягов" – иностранных специалистов, которые должны были привести страну к светлому будущему.

По оценкам экспертов, из этой плеяды Михаил Саакашвили оказался не только самым ярким, но и самым скандальным. Возглавив Одесскую область, политик взял курс на борьбу за европейский путь развития страны, однако быстро оказался в оппозиции к Петру Порошенко.

Все закончилось тем, что экс-президент и экс-губернатор был лишен украинского гражданства и выгнан из страны. За этими решениями стоял тогдашний президент Украины. И Михаил Саакашвили уверен, что Петр Порошенко по-прежнему продолжает ему гадить.