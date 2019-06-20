Володин: Власти Грузии не защитили российскую делегацию
Комментируя ситуацию парламентским журналистам, председатель нижней палаты напомнил, что место проведения и организация сессии МАП были согласованы Грузией заранее. Как страна-организатор она ответственна за безопасность участников мероприятия, подчеркнул Володин.
Однако власти республики не смогли обеспечить проведение сессии МАП и защитить российских законодателей от нападения и угроз, посетовал спикер Госдумы.
По его словам, акция радикалов направлена не только против российской делегации, но и всех 25 государств Межпарламентской ассамблеи православия. "Тем самым было сорвано заседание и обсуждение важных для организации вопросов", – сказал Володин.
С связи с происходящим председатель нижней палаты усомнился в способности руководства Грузии быть ответственным международным партнером.
Напомним, в четверг, 20 июня, в Тбилиси проходило заседание 26-й Генеральной ассамблеи МАП. В какой-то момент в зал заседаний ворвались радикалы и напали на российскую делегацию. Парламентариям пришлось покинуть здание в сопровождении охраны.
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