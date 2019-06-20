В Грузии штурмуют здание парламента

В Грузии оппозиция вместе с толпой сторонников начала штурмовать парламент. Как сообщает ТАСС, митингующие пытаются пройти через полицейский кордон, который растянулся у входа в здание. Стражам порядка пока удается сдерживать людей.
Причиной митинга стал скандал, разгоревшийся вокруг депутата Госдумы Сергея Гаврилова. В четверг утром он занял кресло председателя парламента на Генеральной Ассамблее православия. Оппозиция помешала работе делегатов, устроив пикет.
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