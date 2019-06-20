Венедиктов попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы
Заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов на своей странице в Telegram опубликовал письмо, которое он направил начальнику столичного управления МВД Олегу Баранову. В нем он обратил внимание на появившуюся в Сети информацию о провокациях и даже нападениях на сборщиков подписей для выдвижения на выборы в Мосгордуму.
"В целях оперативного реагирования на подобные случаи, прошу вас рассмотреть возможность обеспечить безопасность органами правопорядка в местах сбора подписей", – говорится в послании. Таким образом будет обеспечена безопасность для всех участников выборного процесса, а сам вопрос о возможных провокациях будет полностью снят.
Напомним, Единый день голосования в России состоится 8 сентября 2019 года. Москвичам предстоит выбрать себе городской парламент.
Ранее стало известно о том, что Нюта Федермессер приняла решение отказаться от участия в выборах. Она отметила, что не выдержала обрушившихся на нее потоков грязи. Эксперты пришли к выводу, что основательница благотворительного фонда "Вера" намекнула на широкую информационную кампанию, затеянную против нее так называемой либеральной оппозицией.
Осудил травлю Нюты Федермессер главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. "Радоваться, что затравленный человек уступил – это оправдывать травлю", – написал он на своей странице Telegram.
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